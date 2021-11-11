Biden, 1,1 trilyon dolarlık altyapı yatırım paketini imzalıyor

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre ABD Başkanı Biden, Ağustos ayında Senato'dan, geçtiğimiz hafta da Temsilciler Meclisi'nden de onay alan 1,1 trilyon dolar büyüklüğündeki altyapı yatırım paketini pazartesi günü imzalayacak.