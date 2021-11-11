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Giriş Tarihi: 11.11.2021 10:42

Biden, 1,1 trilyon dolarlık altyapı yatırım paketini imzalıyor

Biden, 1,1 trilyon dolarlık altyapı yatırım paketini imzalıyor

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Pazartesi günü, Temsilciler Meclisi'nden onay alan altyapı yatırım paketini imzalayacağı bildirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre ABD Başkanı Biden, Ağustos ayında Senato'dan, geçtiğimiz hafta da Temsilciler Meclisi'nden de onay alan 1,1 trilyon dolar büyüklüğündeki altyapı yatırım paketini pazartesi günü imzalayacak.

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Biden, 1,1 trilyon dolarlık altyapı yatırım paketini imzalıyor
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