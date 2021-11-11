Çin, tahvil ihracı ile 4 milyar euro borçlandı

Çin 4 milyar euro tutarında tahvil ihracını tamamladı.

Çin Maliye Bakanlığı euro cinsinden 3 yıl vadeli tahvil ihracı ile 1,5 milyar euro, 7 yıl vadeli tahvil ihracı ile 1,5 milyar euro ve 12 yıl vadeli tahvil ile 1 milyar euro borçlandı.

3 yıl vadeli tahvilde getiri beklentilerin altında, mid-swap oranı seviyesinde oluşurken, 7 yıl vadede mid-swap +20 baz puan seviyesinde gerçekleşti. 12 yıl vadede getiri mid-swap +52 baz puan seviyesinde oluştu.

Euro cinsinden 3 yıl vadeli tahvilde getirinin mid-swap oranının 20 baz puan, 7 yıl vadede 40 baz puan ve 12 yıl vadede 65 baz puan üzerinde oluşması bekleniyordu.