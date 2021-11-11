Çin ve Avrupa dijital parada işbirliğine gidiyor

Çin Merkez Bankası (PBOC) ve Avrupa Merkez Bankası (AMB), merkez bankası dijital paralarının tasarımı, uygulamaları ve kullanımı gibi konularda teknik bazda düzenli fikir alışverişine gidiyor.



SINIR ÖTESİ ÖDEMELERDE DİJİTAL PARALARIN KULLANIMINA DAİR İLERLEME KAYDEDİLİYOR



PBOC Başkanı Yi Gang, "PBOC-AMB iletişimi, sınır ötesi ödemelerde dijital paraların kullanımının araştırılmasına yönelik ilerlemeyi ifade ediyor. Bu, uluslararası para sisteminin geliştirilmesini ilerletmeye yönelik çabaların bir parçası" dedi.



Yi, bu değerlendirmeleri, Finlandiya Merkez Bankası Gelişen Ekonomiler Enstitüsü'nün 30'uncu Yıl Dönümü Konferansı'nda gerçekleştirdiği konuşmada yaptı. Yi, "MBDP'ler konusunda diğer merkez bankaları ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini güçlendirmek istiyoruz" dedi.



PBOC, Yi'nin konuşmasının bir kopyasını internet sitesinde yayınladı. Konuşmayı değerlendiren analistler PBOC-AMB iletişiminin Çin ve Avrupa Birliği para otoritelerinin kendi dijital paraları için sistem oluşturmak amacıyla işbirliğini derinleştirebileceklerini kaydetti.



E-YUAN ÇALIŞMALARI



Analistler, daha geniş çaplı amacın, Bitcoin gibi özel olarak geliştirilmiş çeşitli kripto paralardan ortaya çıkabilecek potansiyel riskleri ortadan kaldırmak için dijital paraların kullanımı olduğuna dikkat çektiler.



Yi, konuşmasında, PBOC'nin aynı zamanda, nakit ve banka hesaplarının yönetimini referans alarak dijital renminbi ya da e-yuan için bir yönetim modeli de kurmakta olduğunu söyledi.



Bu durum, Yi'ye göre, mevcut ödeme araçları ile birlikte kullanılabilirliği artıracak ve e-yuan'ı geliştirecek.



AMB'den bir yetkili Cuma günü, yabancı basına yaptığı açıklamada, merkez bankalarının nakite bir tamamlayıcı olarak dijital paralara ihtiyaç duyan dijital geleceğe ve dijitalleşme trendine hazırlanmaları gerektiğini söyledi.