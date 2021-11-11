ECB üyesi Holzmann: ECB’nin tüm tahvil alımları gelecek sonbaharda sona erebilir

Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Avusturya Merkez Bankası Başkanı Robert Holzmann, eğer enflasyonun resmi hedefe sürdürülebilir şekilde döndüğü değerlendirilir ise, ECB'nin tüm varlık alımlarını gelecek sonbaharda bitirebileceğini söyledi.

ECB ilk varlık alım programını (APP'yi) 2015 yılında uygulamaya koymuştu.

Londra'da düzenlenen bir etkinlikte konuşan Holzmann, "Varlık alım programının sona ermesi enflasyondaki gelişmelere, özellikle yıl sonunda ne olacağını bağlı olacak" ifadelerini kullandı.

Holzmann, Euro Bölgesi'nde enflasyonu 2022 yılı boyunca yüzde 2'nin üzerinde kalmasını bekliyor ve konvansiyonel tahvil alım programında herhangi bir değişikliğe karşı çıkıyor.