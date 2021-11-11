Evergrande ek süre sonunda tahvil yatırımcılarına ödeme yaptı

Çin'en en borçlu gayrimenkul geliştirme şirketi olan China Evergrande Group'un 148 milyon dolar tutarındaki tahvil kupon, faiz ödemesini, tanınan 30 günlük ek sürenin dolduğu dün bir kısım offshore yatırımcıya ödediği açıklandı.



BORÇLARIN ÖDENDİĞİ BELİRTİLDİ

Almanya Piyasa Takip Ajansı (DMSA) dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada Evergrande'nin 148 milyon dolarlık faiz ödemesini Asya'da mesai saatinin sonuna kadar ödemediğini duyursa da, Bloomberg ve New York Times bu ödemenin yapıldığını iddia ettiler.

New York Times ve Bloomberg, China Evergrande'nin faiz ödemelerinin yapılması için verilen 30 günlük sürenin sonunda vadesi geçmiş 3 tahvil için ödeme yaptığını yazdılar.

Bloomberg'in uluslararası takas şirketi Clearstream'e dayandırdığı haberine göre Evergrande, Nisan 2022, 2023 ve 2024 tahvilleri için 148 milyon dolardan fazla kupon ödemesini 30 günlük ek sürede gerçekleşti ve herhangi bir offshore borç yükümlülüğü nedeniyle temerrüde düşmedi.

Evergrande'nin 28 Aralık'ta Haziran 2023 ve 2025 vadeli tahviller için 255 milyon dolardan fazla kupon ödemesi bulunuyor.