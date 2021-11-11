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Giriş Tarihi: 11.11.2021 10:19 Son Güncelleme: 11.11.2021 10:45

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly: COVID-19 salgını gerilediğinde yüksek enflasyon yavaşlayacak

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly: COVID-19 salgını gerilediğinde yüksek enflasyon yavaşlayacak

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, enflasyonun salgının gerilemesiyle birlikte yavaşlayacağını ifade ederek, para politikasında sıkılaştırılmaya gidilmesi halinde yatırım maliyetlerinin artabileceğini ve arz darboğazlarının düzeltilmesi sürecinin uzayabileceğini ifade etti.

San Franscisco Fed Başkanı Daly, COVID-19 salgını gerilediğinde yüksek enflasyonun yavaşlamasını beklediğini tekrarladı ve Fed'in şimdi bir faiz artırımına gitmesinin veya varlık alımlarını azaltılmasını hızlandırmasının "oldukça erken" bir adım olacağını savundu.

"İŞ GÜCÜ ARZINDAKİ SIKINTI SALGINDAN KAYNAKLI"

"Belirsizlik bizim tetikte, uyanık bir şekilde bekleyip görmemizi gerektiriyor" diye konuşan Daly, yüksek enflasyonun tedarik zinciri darboğazları ve COVID-19 sonrası tüketicilerin mal taleplerinin artmasından kaynaklandığını vurguladı. Daly, işgücü arzındaki sıkıntının da COVID-19'un yarattığı etkiden ve endişelerden kaynaklandığını belirtti.

PARA POLİTİKASI SIKILAŞTIRILIRSA DARBOĞAZLARIN DÜZELTİLME SÜRECİ YAVAŞLAR

Fed'in para politikasının arz taraflı konuları etkileyemeyeceğini belirten Daly, para politikasının şimdi sıkılaştırılması halinde bunun yatırım maliyetlerini artırabileceğini ve arz darboğazlarının düzeltilmesi konusunda ilerlemeyi yavaşlatabileceğini vurguladı.

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San Francisco Fed Başkanı Mary Daly: COVID-19 salgını gerilediğinde yüksek enflasyon yavaşlayacak
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