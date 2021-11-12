Haberler APara Haberleri > Bakan Dönmez: Rüzgar enerjisi tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı
Giriş Tarihi: 12.11.2021 15:30

Bakan Dönmez: Rüzgar enerjisi tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı

DHA
Bakan Dönmez: Rüzgar enerjisi tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 10 Kasım'da rüzgardan elektrik üretiminin tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Rüzgarın hızına yetişilmiyor. 10 Kasım'da rüzgardan elektrik üretimi 181 bin 249 megavat saatle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Türkiye'nin rüzgarı arkamızda, yeni hedeflere doğru ilerliyoruz" dedi.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Dönmez: Rüzgar enerjisi tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA