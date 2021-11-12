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Giriş Tarihi: 12.11.2021 08:34

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Öncelikli gündemde EYT çalışması yok

İHA
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Öncelikli gündemde EYT çalışması yok

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, gündemde 3600 ek gösterge ve asgari ücret ile ilgli çalışmaların olduğunu ifade ederek, “Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır” açıklamasında bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bakanlığımızın önündeki çalışma takviminde 3600 ek gösterge ve asgari ücret tespiti bulunmakta ve bu iki konuya ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır" denildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Son günlerde kamuoyuna yansıyan haberlere ilişkin bir düzeltme ihtiyacı oluşmuştur. Bakanlığımızın önündeki çalışma takviminde 3600 ek gösterge konusunda kapsam ve maliyet çalışması ile asgari ücret tespiti bulunmakta ve bu iki konuya ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Öncelikli gündemde EYT çalışması yok
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