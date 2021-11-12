Küresel ekonomi için korkunun adı olmuştu! Evergrande için çarpıcı açıklama geldi

Çin Merkez Bankası'nın eski danışmanı Yu Yong, Çin'in en borçlu gayrimenkul geliştirme şirketi Evergrande Group'taki sorunların, Çin ekonomisine etkilerinin yönetilebilir olduğunu savundu.
"EVERGRANDE SORUNU KONTROL EDİLEBİLİR SEVİYEDE"
Çin'in çok güçlü makro kabiliyetlere sahip olduğunu vurgulayan Yu Yong, "Evergrande gibi sorunlar kontrol edebilir" açıklamasında bulundu.
Oxford Economics ise dün yaptığı değerlendirmede, Çin'in konut piyasasında keskin bir daralmanın, Çin'in büyümesini kayda değer şekilde yavaşlatabileceği ve bunu küresel ekonomiye de etkileri olacağını vurgulamıştı.
EVERGRANDE EK SÜRE SONUNDA ÖDEMESİNİ YAPTI
Öte yandan Çin'en en borçlu gayrimenkul geliştirme şirketi olan China Evergrande Group'un 148 milyon dolar tutarındaki tahvil kupon, faiz ödemesini, tanınan 30 günlük ek sürenin dolduğu dün bir kısım offshore yatırımcıya ödediği açıklandı.
Almany Piyasa Takip Ajansı (DMSA) yaptığı açıklamada Evergrande'nin 148 milyon dolarlık faiz ödemesini Asya'da mesai saatinin sonuna kadar ödemediğini duyursa da, Bloomberg ve New York Times bu ödemenin yapıldığını iddia ettiler.
New York Times ve Bloomberg, China Evergrande'nin faiz ödemelerinin yapılması için verilen 30 günlük sürenin sonunda vadesi geçmiş 3 tahvil için ödeme yaptığını yazdılar.
Bloomberg'in uluslararası takas şirketi Clearstream'e dayandırdığı haberine göre Evergrande, Nisan 2022, 2023 ve 2024 tahvilleri için 148 milyon dolardan fazla kupon ödemesini 30 günlük ek sürede gerçekleşti ve herhangi bir offshore borç yükümlülüğü nedeniyle temerrüde düşmedi. Evergrande'nin 28 Aralık'ta Haziran 2023 ve 2025 vadeli tanviller için 255 milyon dolardan fazla kupon ödemesi bulunuyor.
PROTEAN'I BODEAO'YA SATMAYI PLANLIYOR
China Evergrande Group'un elektrikli araç bölümü China Evergrande NEV Group, İngiltere merkezli bir startup olan Protean Electric'i Bedeo'ya satmaya yakın.
Protean Electric'in satın alınması İngiltere merkezli Bedeo'nun Asya ve ABD'de büyümesine yardım edecek. Evergrande NEV, Protean Electric'i 2019 yılında satın almıştı.