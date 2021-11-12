Küresel ekonomi için korkunun adı olmuştu! Evergrande için çarpıcı açıklama geldi

Almany Piyasa Takip Ajansı (DMSA) yaptığı açıklamada Evergrande'nin 148 milyon dolarlık faiz ödemesini Asya'da mesai saatinin sonuna kadar ödemediğini duyursa da, Bloomberg ve New York Times bu ödemenin yapıldığını iddia ettiler.

New York Times ve Bloomberg, China Evergrande'nin faiz ödemelerinin yapılması için verilen 30 günlük sürenin sonunda vadesi geçmiş 3 tahvil için ödeme yaptığını yazdılar.