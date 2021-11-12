SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’dan döviz kuru mesajı: Türkiye dalgalı kur rejimi uygulamaktadır

Son dakika haberi...Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye'de dalgalı kur rejimi uygulandığının altını çizerek, "Döviz kuruna ilişkin son dönemde yapılan hükümetimizin ihracatı desteklemek amacıyla, yüksek döviz kuru hedeflediğine yönelik yorumlar doğru değil. Kurun değeri de piyasada belirlenir" diye konuştu.

"KÜRESEL GELİŞMELERİN ETKİSİYLE FİNANSAL PİYASALARDA DALGALANMALAR YAŞANDI"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan Bakan Elvan, "Son 2 aydır, küresel gelişmelerin de etkisiyle, finansal piyasalarda dalgalanmalar yaşandı. Piyasa faizlerinde, varlık fiyatlarında, döviz kurunda ve beklentilerde yaşanan hareketliliğin farkındayız. Tüm bu unsurlar, entegre bir şekilde enflasyon görünümünü şekillendiriyor, dolayısıyla, burada, hiçbir ilgili dinamiğin göz ardı edilemeyeceği kanaatindeyim. Küresel konjonktür ve yurt içi enflasyonun seyri temkinli olmayı gerektiriyor." diye konuştu.

"125 MİLYAR TL'LİK KAMU GELİRİNDEN VAZGEÇTİK"

Bakan Elvan, vergi ayarlamalarının enflasyon üzerindeki etkisine de değinerej, "Yapılan indirim ve fiyat ayarlamalarının TÜFE'yi düşürücü etkisi yaklaşık 5,3 puan olurken, bu uygulamalar sonucunda 125 milyar TL'lik kamu gelirinden vazgeçtik." dedi.

"YÜZDE 9'UN ÜZERİNDE BÜYÜME BEKLİYORUZ"

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "2021 yılında büyümenin dengeli bir görünüm ile yüzde 9'un üzerinde gerçekleşmesini bekliyoruz. Büyümenin en az yüzde 65'i yatırımlar ve net dış taleple desteklenecek." dedi.

Elvan şunları kaydetti:

"Türkiye ekonomisinin en güçlü çıpası kamu maliyesidir. Mali disiplin şiarımızdan asla vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. 2021 yılı bütçemizde yüzde 4,3'lük bir bütçe açığı öngörmüştük. Bu yılı yüzde 3,5'in altında bir bütçe açığıyla kapatacağız. Esnafın 2021'den önce kullandığı hazine destekli kredilerin faizlerinin ortalama yüzde 75'ini yıl sonuna kadar biz karşılayacağız."

"YILI YÜZDE 3,5'İN ALTINDA BÜTÇE AÇIĞIYLA KAPATACAĞIZ"

Bakan Elvan, 2021 yılı bütçesinde yüzde 4,3'lük bir bütçe açığı öngördüklerini ve bu yılı yüzde 3,5'in altında bir bütçe açığıyla kapatacaklarını söyledi.

Elvan, şu ifadeleri kullandı:

"Küresel ölçekte ciddi bir sorun olan tarımsal ürün fiyatlarındaki artışları da yakından takip ediyor, gerekli adımları atıyoruz. Gelir politikalarımızla yatırımları, katma değerli üretimi, ihracatı, yurt içi tasarrufları ve nitelikli istihdamı destekliyoruz.

Yapılandırma kanunundan yararlanmak üzere 5,9 milyon mükellefimiz başvuruda bulundu. 155 milyar TL toplam alacak yapılandırıldı. Yapılandırma kanununu kapsamında 1 Kasım 2021 itibarıyla yaklaşık 46,2 milyar TL tahsilat gerçekleştirildi.

Piyasa koşullarına bağlı olmakla birlikte, önümüzdeki yıl yurt içinde döviz cinsi borçlanma yapmayı planlamıyoruz."

Ayrıntılar geliyor...