Haberler APara Haberleri > SON DAKİKA: TÜİK kritik veriyi açıkladı: Ekonominin çarkları dönüyor
Giriş Tarihi: 12.11.2021 10:03 Son Güncelleme: 12.11.2021 10:23

SON DAKİKA: TÜİK kritik veriyi açıkladı: Ekonominin çarkları dönüyor

SON DAKİKA: TÜİK kritik veriyi açıkladı: Ekonominin çarkları dönüyor

Son dakika haberi...Ekonomik büyümenin öncü göstergesi sanayi üretim verisi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre sanayi üretimi yıllık %8,9 artış kaydetti.

Son dakika haberi...Eylül 2021 sanayi üretim verisi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre sanayi üretimi yıllık %8,9 artış kaydetti.

SANAYİ ÜRETİMİ YILLIK %8,9 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2021 yılı Eylül ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %7,9, imalat sanayi sektörü endeksi %9,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,0 arttı.



SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %1,5 AZALDI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Eylül ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %2,2 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi %1,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %3,2 azaldı.



SANAYİ ÜRETİMİ BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI ÇEYREĞİNE GÖRE %10,8 ARTTI

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2021 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %10,8 arttı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise %1,6 arttı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: TÜİK kritik veriyi açıkladı: Ekonominin çarkları dönüyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA