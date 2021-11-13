Son dakika haberi: Bakan Lütfi Elvan’dan döviz kuru mesajı: Türkiye dalgalı kur rejimi uygulamaktadır

"KÜRESEL GELİŞMELERİN ETKİSİYLE FİNANSAL PİYASALARDA DALGALANMALAR YAŞANDI"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan Bakan Elvan, "Son 2 aydır, küresel gelişmelerin de etkisiyle, finansal piyasalarda dalgalanmalar yaşandı. Piyasa faizlerinde, varlık fiyatlarında, döviz kurunda ve beklentilerde yaşanan hareketliliğin farkındayız. Tüm bu unsurlar, entegre bir şekilde enflasyon görünümünü şekillendiriyor, dolayısıyla, burada, hiçbir ilgili dinamiğin göz ardı edilemeyeceği kanaatindeyim. Küresel konjonktür ve yurt içi enflasyonun seyri temkinli olmayı gerektiriyor." diye konuştu.