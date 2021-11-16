SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’dan kritik enflasyon ve döviz kuru mesajı

Son dakika haberi...Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 5. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nde dikkat çeken enflasyon ve döviz kuru açıklamasında bulundu. Bakan Elvan, "Salgın sürecinde uyguladığımız kamu maliye politikaları gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere göre Türkiye ekonomisini pozitif ayrıştırmıştır. Üretim, büyüme ve istihdamda farkımızı ortaya koyduk" dedi. Hedeflenilen büyümenin ön koşulununun fiyat istikrarı olduğunu vurgulayan Bakan Elvan, "Enflasyonla mücadelede kararlı olduğumuz sürece döviz kuru istikrara kavuşacak, ülke risk primi düşecektir" diye konuştu.

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