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Giriş Tarihi: 17.11.2021 12:12

ECB: Gayrimenkul fiyatlarında düzeltme riski önemli oranda arttı

ECB: Gayrimenkul fiyatlarında düzeltme riski önemli oranda arttı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) konut ve ticaret amaçlı gayrimenkul segmentlerinde bir fiyat düzeltmesi yaşanması olasılığının arttığını bildirdi.

İngiltere'de konut fiyatları, pandemi döneminde tasarrufların, evden çalışmanın artmasının getirdiği talep ile 2005 yılından bu yana görülen en büyük yükselişle yüzde 7'den fazla artmıştı.

ECB bugün yayınladığı yarıyıl istikrar raporunda, "Orta vadede fiyat düzeltmeleri yaşanması riski, konut fiyatlarının aşırı değerli olduğu yönünde artan tahminlerin etkisiyle önemli oranda arttı" ifadelerine yer verdi.

ECB raporunda, iş gücü temininde sıkıntı, küresel tedarik zincirlerinde yaşanan darboğazlar ve girdi fiyatlarında artışların inşaat sektörünün konut arzını artırma kabiyeti üzerinde baskı yarattığını da vurguladı.

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ECB: Gayrimenkul fiyatlarında düzeltme riski önemli oranda arttı
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