Janet Yellen: ABD Hazinesi temerrüde düşebilir

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, yasal borçlanma tavanının artırılması konusunda karara varılamaması halinde 15 Aralık sonrasında Hazine'nin temerrüde düşebileceği konusunda Kongre üyelerini uyardı.

Kongre liderlerine mektup liderlerine bir mektup gönderen Yellen, Hazine'nin federal hükümeti 15 Aralık'a kadar finanse edecek kaynaklara sahip olduğuna güvendiğini, ancak 15 Aralık sonrasında ABD hükümetinin operasyonlarını finanse etmek için ellerinde yeterli kaynağın kalmayacağı uyarısında bulundu.

Yellen mektubunda, belirlenen 15 Aralık tarihinin Başkan Biden'in pazartesi günü imzaladığı altyapı yatırım paketinin yarattığı 550 milyar dolarlık yükümlülükle ilişkili olduğunu, bu paketin Hazine'nin 15 Aralık'a kadar Highway Trust Fund'a otoyollar için 118 milyar dolar aktarmasını gerektirdiğini vurguladı.