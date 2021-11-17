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Giriş Tarihi: 17.11.2021 08:52

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly: Covid-19'un etkisi azaldığında enflasyon yavaşlayacak

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly: Covid-19’un etkisi azaldığında enflasyon yavaşlayacak

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, ABD'de enflasyonun hali hazırda yüksek olduğunu, ancak global ekonomi Covid-19 salgınının etkisinden çıktıkça enflasyonun aşağı gelmesinin muhtemel olduğunu söyledi.

"Uzun vade için enflasyon beklentilerinin Fed'in fiyat istikrarı hedefinin etrafında göreceli olarak istikrarlı ve işi çıpalanmış olduğunu ifade eden San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, konu para politikasına geldiğinde Fed'in faiz oranlarını artırmanın cari yüksek enflasyonu çözmeyecek olması nedeniyle, sabırlı olmaya devam edeceğini ifade etti.

Daly yaptığı açıklamada, ekonomi konusunda bir yıl öncesine göre daha pozitif olduğunu, ancak faizler konusunda harekete geçmek için hala erken olduğuna inandığını da belirtti.

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San Francisco Fed Başkanı Mary Daly: Covid-19'un etkisi azaldığında enflasyon yavaşlayacak
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