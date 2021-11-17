San Francisco Fed Başkanı Mary Daly: Covid-19’un etkisi azaldığında enflasyon yavaşlayacak

"Uzun vade için enflasyon beklentilerinin Fed'in fiyat istikrarı hedefinin etrafında göreceli olarak istikrarlı ve işi çıpalanmış olduğunu ifade eden San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, konu para politikasına geldiğinde Fed'in faiz oranlarını artırmanın cari yüksek enflasyonu çözmeyecek olması nedeniyle, sabırlı olmaya devam edeceğini ifade etti.

Daly yaptığı açıklamada, ekonomi konusunda bir yıl öncesine göre daha pozitif olduğunu, ancak faizler konusunda harekete geçmek için hala erken olduğuna inandığını da belirtti.