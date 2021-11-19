ECB Başkanı Christine Lagarde: Cari enflasyon artışına reaksiyon gösterilmemeli

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, erken bir sıkılaştırmanın ekonomide toparlanmayı rayından çıkarabileceğini vurguladı

ECB'nin frene basmak yerine ekonomide toparlanmayı artıracak destekler sağlamaya devam etmesi gerekmtiğini belirten Lagarde, "Enflasyonda bugün gördüğümüz yukarı yönlü baskının orta vadede ortadan kaybolmasını bekliyoruz. Para politikasının sıkılaştırması, şu anda enflasyonu yukarı çeken faktörler ortadan kalkmadan etkili olamaz" diye konuştu.

Varlık alımlarının uygun miktarda alınmaya dvam edilmesinin para politikası için önemli olmaya devam ettiğini belirten Lagarde, bunun toparlanmayı ve enflasyonda yüzde 2 hedefine sürdürülebilir şekilde dönülmesini destekleyeceğini vurguladı.

Lagarde ayrıca, para politikasının sıkılaştırılması için şartların yeterli, uygun seviyeye gelecek yıl içinde oluşmasının çok muhtemel görünmediğini de ifade etti.