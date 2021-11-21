İki demokrat senatör daha Powell’ın yeniden Fed Başkanı olmasına karşı

Fed'in iklim değişikliği ile mücadelede daha agresif bir rol oynaması taraftarı olan Senatör Jeff Merkley ve Senatör Sheldon Whitehouse bugün ortak bir açıklama yaparak Başkan Biden'a Fed başkanı olarak iklim değişikliği ile mücadele etmenin her politika yapıcının görevi olduğu görüşünü paylaşan bir isme seçmesi çağrısında bulundular.

Daha önce aralarında Elizabet Warren'ın da olduğu 3 Demokrat senatör Powell'ın yeniden atanmasına karşı olduklarını ifade etmişler, Powell'ın yerine kimin getirilmesini önerdiklerini açıklamamışlardı.

Powell, Fed başkanlığı için 2018'de Başkan Trump tarafından önerildiğinde 84 oy almıştı. Buoyları verenlerden 68'i hala Senato'da görev yapıyorlar. Powell'ı Fed Yönetim Kurulu üyeliğine 2011 yılında Başkan Barack Obama aday göstermişti.

Powell'ın karşısındaki en güçlü aday Brainard ise 2014 yılında Fed Yönetim Kurulu'na aday gösterildiğinde 61 oy almıştı.