Altın gram fiyatı için göstergeler kırmızı oldu! Altın fiyatları için düşüş sürecek mi? Çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatları için göstergeler yeni haftada kırmızıya döndü. Altın ons fiyatı Fed odaklı seyrini sürdürürken, altın gram fiyatı son dönemde dolar kuru ile yön buluyor. Dolar kurunun yeni haftada 11 liranın altına sarkmasıyla beraber gram altın fiyatları tarihi zirve seviyesi olan 679 lira seviyesinden uzaklaştı. Bununla beraber çeyrek altın 1000 liranın, Cumhuriyet altını ise 4150 liranın üzerinde işlem görüyor.
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri, canlı rakamlar ve haberin devamında…
ALTIN ONS FİYATI YENİ HAFTADA GEVŞEDİ: GÜNDEM FED
Yurt içinde ons altın fiyatları, gram altın TL fiyatını etkilediğinden önemle takip ediliyor. Küresel piyasalarda Fed odaklı seyir sürerken, ons altın yeni haftada bir miktar gevşemeyle 1850 düzeyinin altına sarktı. Fed'in varlık alımlarını azaltmasıyla para piyasalarında yeni döneme girilirken, altın fiyatları için kritik soru gündemde; 'Fed beklenenden önce faiz artırımına gider mi.'
Bu soru altın fiyatları için ana baskılayıcı unsur olarak göze çarpıyor.
ALTIN FİYATLARI İÇİN İKİ KRİTİK BAŞLIK
ABD'de enflasyon 31 yılın en yüksek düzeyine yükselirken, Fed para politikasında yeni dönemin sinyalini varlık alımlarını azaltarak verdi. Yükselen enflasyon altın fiyatları için destekleyici olurken, Fed'in beklenenden önce faiz artırımı yapacağı beklentisi ise altın fiyatları için baskılayıcı oluyor.
2021 yılına 454 liradan başlayan gram altın fiyatları 650 lira seviyesi dikkate alındığında yatırımcısına yüzde 40'ın üzerinde gelir kazandırdı.
Ons altın tarafında ise yılbaşından buna kayıp yaklaşık 60 dolar olarak dikkat çekiyor.
ALTIN GRAM VE ALTIN ONS FİYATI İÇİN ÖNEMLİ TEKNİK SEVİYELER...
Ons altın için ilk önemli direnç seviyesi 1900 dolar psikolojik bandı öne çıkıyor. Bu seviyenin aşılması durumunda takip edilecek düzey 1960 dolar olarak dikkat çekiyor. Aşağıda ise 1820-1800 dolar bandı ve devamında ise 1760 seviyesi önemli destek seviyesi.
Gram altın tarafında yukarıda tarihi zirve seviyesi olan 675 lira ilk önemli direnç olarak göze çarparken, devamında 700 lira psikolojik bandı takip edilecek. Aşağıda ise 625-600 lira öne çıkıyor. Bu seviyenin altın ise 570 liranın gündeme gelebileceği bildirilirken, 550 liranın da önemli destek olduğu ifade ediliyor.
ÇEYREK ALTIN KAÇ TL OLDU?
"Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek" soruları altın yatırımcısının gündeminde sıcaklığını artırdı. 22 Kasım 2021 tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar kaç TL? Bu hafta altın fiyatları ne kadar olacak? İşte canlı altın fiyatı ve en güncel rakamlar...
ÇEYREK ALTIN FİYATI
ALIŞ (TL) 1.038,00
SATIŞ (TL) 1.065,00
GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?
ALIŞ (TL) 663,82
SATIŞ (TL) 663,95
CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR?
ALIŞ (TL) 4.168,00
SATIŞ (TL) 4.267,00
1 ATA ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR OLDU?
ALIŞ (TL) 4.334,00
SATIŞ (TL) 4.393,00
CANLI 22 AYAR BİLEZİK FİYATI KUYUMCULARDA NE KADAR?
ALIŞ(TL) 591,33
SATIŞ(TL) 598,87