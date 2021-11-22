Haberler APara Haberleri > Altın gram fiyatı için göstergeler kırmızıya döndü! Altın fiyatları düşecek mi? Çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 22.11.2021 09:57 Son Güncelleme: 22.11.2021 09:58

Altın gram fiyatı için göstergeler kırmızıya döndü! Altın fiyatları düşecek mi? Çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL?

Altın gram fiyatı için göstergeler kırmızıya döndü! Altın fiyatları düşecek mi? Çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL?

Altın gram fiyatı yeni haftaya düşüşle girdi. Dolar kurunun 11 liranın altına sarkmasıyla beraber gram altın fiyatları yüzde 2’nin üzerinde değer kaybına uğrayarak 650 lira bandında tutunma mücadelesi veriyor. Yatırımcılar 22 Kasım ile beraber, ‘Altın kuru ne kadar oldu, gram altın bugün kaç TL, altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi’ sorularını araştırıyor. Öte yandan gram altın fiyatları için belirleyici olan altın ons fiyatı da dünyanın gündeminde yer alıyor. İşte bütün son dakika gelişmeleri ile beraber canlı altın fiyatları ve kritik teknik destek seviyeleri...

Altın fiyatları için göstergeler yeni haftada kırmızıya döndü. Altın ons fiyatı Fed odaklı seyrini sürdürürken, altın gram fiyatı son dönemde dolar kuru ile yön buluyor. Dolar kurunun yeni haftada 11 liranın altına sarkmasıyla beraber gram altın fiyatları tarihi zirve seviyesi olan 679 lira seviyesinden uzaklaştı. Bununla beraber çeyrek altın 1000 liranın, Cumhuriyet altını ise 4150 liranın üzerinde işlem görüyor.

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri, canlı rakamlar ve haberin devamında…

ALTIN ONS FİYATI YENİ HAFTADA GEVŞEDİ: GÜNDEM FED

Yurt içinde ons altın fiyatları, gram altın TL fiyatını etkilediğinden önemle takip ediliyor. Küresel piyasalarda Fed odaklı seyir sürerken, ons altın yeni haftada bir miktar gevşemeyle 1850 düzeyinin altına sarktı. Fed'in varlık alımlarını azaltmasıyla para piyasalarında yeni döneme girilirken, altın fiyatları için kritik soru gündemde; 'Fed beklenenden önce faiz artırımına gider mi.'

Bu soru altın fiyatları için ana baskılayıcı unsur olarak göze çarpıyor.

ALTIN FİYATLARI İÇİN İKİ KRİTİK BAŞLIK

ABD'de enflasyon 31 yılın en yüksek düzeyine yükselirken, Fed para politikasında yeni dönemin sinyalini varlık alımlarını azaltarak verdi. Yükselen enflasyon altın fiyatları için destekleyici olurken, Fed'in beklenenden önce faiz artırımı yapacağı beklentisi ise altın fiyatları için baskılayıcı oluyor.

2021 yılına 454 liradan başlayan gram altın fiyatları 650 lira seviyesi dikkate alındığında yatırımcısına yüzde 40'ın üzerinde gelir kazandırdı.

Ons altın tarafında ise yılbaşından buna kayıp yaklaşık 60 dolar olarak dikkat çekiyor.

CANLI ONS ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

ALTIN GRAM VE ALTIN ONS FİYATI İÇİN ÖNEMLİ TEKNİK SEVİYELER...

Ons altın için ilk önemli direnç seviyesi 1900 dolar psikolojik bandı öne çıkıyor. Bu seviyenin aşılması durumunda takip edilecek düzey 1960 dolar olarak dikkat çekiyor. Aşağıda ise 1820-1800 dolar bandı ve devamında ise 1760 seviyesi önemli destek seviyesi.

Gram altın tarafında yukarıda tarihi zirve seviyesi olan 675 lira ilk önemli direnç olarak göze çarparken, devamında 700 lira psikolojik bandı takip edilecek. Aşağıda ise 625-600 lira öne çıkıyor. Bu seviyenin altın ise 570 liranın gündeme gelebileceği bildirilirken, 550 liranın da önemli destek olduğu ifade ediliyor.

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL OLDU?

"Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek" soruları altın yatırımcısının gündeminde sıcaklığını artırdı. 22 Kasım 2021 tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar kaç TL? Bu hafta altın fiyatları ne kadar olacak? İşte canlı altın fiyatı ve en güncel rakamlar...

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ALIŞ (TL) 1.038,00

SATIŞ (TL) 1.065,00

CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

ALIŞ (TL) 663,82

SATIŞ (TL) 663,95

CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR?

ALIŞ (TL) 4.168,00

SATIŞ (TL) 4.267,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

1 ATA ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR OLDU?

ALIŞ (TL) 4.334,00

SATIŞ (TL) 4.393,00

CANLI ATA ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

CANLI 22 AYAR BİLEZİK FİYATI KUYUMCULARDA NE KADAR?

ALIŞ(TL) 591,33

SATIŞ(TL) 598,87

CANLI 22 AYAR BİLEK FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ...

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Altın gram fiyatı için göstergeler kırmızıya döndü! Altın fiyatları düşecek mi? Çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA