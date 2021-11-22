SON DAKİKA! Bakan Dönmez: Yenilenebilir enerjide 2023 hedefine ulaştık

GELECEĞİN EN ÖNEMLİ İKİ KONUSU ELEKTRİKLİ ARAÇ VE KARBON FİYATLAMASI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz da Türkiye'nin Paris Anlaşması'na uyum sürecinde 2053'e yönelik net sıfır emisyon hedefi belirlediğini anımsatarak, "Net sıfır emisyon amacı çerçevesinde ciddi adımların atılması, sürecin etkin ve adaletle yönetilmesi elzem. Bu kapsamda, önümüzdeki döneme ilişkin iki konuyu önemli görüyorum." dedi.

Bunlardan ilkinin Türkiye'nin yarım yüzyıldır hayalini kurduğu yerli ve milli otomobilinin 2022'nin sonunda üretim bandından inmesi olduğunu kaydeden Yılmaz, şöyle devam etti:

"Elektrikli araçların yaygınlaşması, yeterli şarj altyapısının varlığına, şarj hizmetinin ülke sathında sunulabiliyor olmasına bağlıdır. Bu kapsamda TBMM'ye sunulan önerinin kısa sürede yasalaşmasını diliyorum. EPDK olarak, yasa taslağını esas alarak ikincil mevzuat çalışmalarını da planlamış bulunuyoruz. Ekonomimiz açısından elektrikli araçlar kadar önemli gördüğüm bir diğer konu ise karbon fiyatlaması. Önümüzdeki ocak ayında toplanacak iklim şurası sonrasında ülkemizin karbon azaltımına ilişkin yol haritası daha da belirginleşip karbon fiyatlamasına ilişkin esaslar olgunlaştığında, EPDK kendi üzerine düşeni basiretle yerine getirmeye hazır. Karbon fiyatlamasında Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin görevlendirilmesi halinde, karbon piyasasının EPDK'nin gözetiminde en kısa sürede işletmeye hazır hale getirileceğini vurgulamak isterim."

Yılmaz, enerji sektörü için dijitalleşmenin hayati önem taşıdığını ve sektörün dijitalleşmesinin büyüme ve istihdama önemli katkı sunacağını belirterek, "Önümüzdeki günlerde sektörümüzle elbirliği içinde geliştirdiğimiz milli akıllı sayaç sistemleri projemizi kamuoyu ile paylaşacağız. Kısa adı MASS olan bu proje ile harcadığımız enerjinin miktarını ve kalitesini ölçen, bu enerjinin en verimli ve en kısa yoldan müşterilerin hizmetine nasıl sunulacağı hususunda önemli bilgiler içeren, sayaçlara yapılan müdahale veya sayaç arızalanma durumlarını dağıtım şirketlerine ileterek yönlendirme yapabilen bir mobil uygulama sistemini hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.