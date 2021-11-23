Altın gram fiyatı yeni tarihi rekorunu kırdı! Altın fiyatları için yükseliş sürecek mi? Çeyrek altın 23 Kasım bugün ne kadar, kaç TL oldu?

ALTIN GRAM VE ALTIN ONS FİYATI İÇİN ÖNEMLİ TEKNİK SEVİYELER...

Ons altın için ilk önemli direnç seviyesi 1900 dolar psikolojik bandı öne çıkıyor. Bu seviyenin aşılması durumunda takip edilecek düzey 1960 dolar olarak dikkat çekiyor. Aşağıda ise 1805 dolar bandı ve devamında ise 1792-1760 seviyesi önemli destek seviyesi.

Gram altın tarafında yukarıda psikolojik seviyesi olan 700 lira ilk önemli direnç olarak göze çarparken, devamında ise 725-750 lira düzeyi takip edilecek. Aşağıda ise 650-625-600 lira öne çıkıyor. Bu seviyenin altında ise 570 liranın gündeme gelebileceği bildirilirken, 550 liranın da önemli destek olduğu ifade ediliyor.