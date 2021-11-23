Altın gram fiyatı yeni tarihi rekorunu kırdı! Altın fiyatları için yükseliş sürecek mi? Çeyrek altın 23 Kasım bugün ne kadar, kaç TL oldu?

Altın gram fiyatı yeni haftaya düşüşle girmesinin ardından haftanın ikinci işlem günü yönünü yukarı kırdı. Gram altın fiyatları 700 lira bandına doğru hareketlenirken, Kapalıçarşı'da çeyrek, yarım, tam altın ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Gram altın fiyatı için büyük önem arz eden ons altın fiyatı ise Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarıyla dalgalandı.
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri, canlı rakamlar ve haberin devamında…
Ons altın fiyatı, yurt içinde gram altın TL fiyatları üzerinde etkili olduğu için yatırımcıların radarında bulunuyor. Haftaya zayıf seyirle giren altın ons fiyatı, Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarıyla dalgalandı. Geçen hafta 1850 dolar bandının üzerinde yer alan altın ons fiyatı 1800 bandı sınırına kadar çekildi.
ALTIN ONS FİYATI POWELL'IN AÇIKLAMALARIYLA GEVŞEDİ
Ons altın fiyatları tarafındaki bu zayıflama, "Fed enflasyon ile mücadeleyi bir öncelik haline getirecek" açıklamalısıyla yaşandı. Powell'ın yaptığı bu açıklama beklenenden önce faiz artırımı gelebilir sinyali olarak yorumlandı.
FED'İN YENİ AÇIKLAMASI ONS ALTIN FİYATI İÇİN BASKILAYICI OLDU
ABD'de enflasyon 31 yılın en yüksek düzeyine yükselirken, Fed para politikasında yeni dönemin sinyalini varlık alımlarını azaltarak verdi.
Fed Başkanı'nın yaptığı yeni açıklama ise beklenenden önce bir faiz artırımı gelebilir şeklinde yorumlandı. Fed'in beklenenden önce faiz artırımı yapacağı beklentisi ise altın fiyatları için baskılayı oldu.
GRAM ALTIN YATIRIMCISI 2021 YILINDA YÜZDE 50'İN ÜZERİNDE KAZANDI
2021 yılına 454 liradan başlayan gram altın fiyatları 690 lira seviyesi dikkate alındığında yatırımcısına yüzde 50'in üzerinde gelir kazandırdı.
Ons altın tarafında ise yılbaşından buna kayıp yaklaşık 100 dolar olarak dikkat çekiyor.
ALTIN GRAM VE ALTIN ONS FİYATI İÇİN ÖNEMLİ TEKNİK SEVİYELER...
Ons altın için ilk önemli direnç seviyesi 1900 dolar psikolojik bandı öne çıkıyor. Bu seviyenin aşılması durumunda takip edilecek düzey 1960 dolar olarak dikkat çekiyor. Aşağıda ise 1805 dolar bandı ve devamında ise 1792-1760 seviyesi önemli destek seviyesi.
Gram altın tarafında yukarıda psikolojik seviyesi olan 700 lira ilk önemli direnç olarak göze çarparken, devamında ise 725-750 lira düzeyi takip edilecek. Aşağıda ise 650-625-600 lira öne çıkıyor. Bu seviyenin altında ise 570 liranın gündeme gelebileceği bildirilirken, 550 liranın da önemli destek olduğu ifade ediliyor.
ÇEYREK ALTIN KAÇ TL OLDU?
"Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek" soruları altın yatırımcısının gündeminde sıcaklığını artırdı. 22 Kasım 2021 tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar kaç TL? Bu hafta altın fiyatları ne kadar olacak? İşte canlı altın fiyatı ve en güncel rakamlar...
ÇEYREK ALTIN FİYATI
ALIŞ (TL) 1.102,00
SATIŞ (TL) 1.136,00
GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?
ALIŞ (TL) 696,61
SATIŞ (TL) 696,74
CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR?
ALIŞ (TL) 4.429,00
SATIŞ (TL) 4.545,00
1 ATA ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR OLDU?
ALIŞ (TL) 4.615,00
SATIŞ (TL) 4.688,00
CANLI 22 AYAR BİLEZİK FİYATI KUYUMCULARDA NE KADAR?
ALIŞ (TL) 621,62
SATIŞ (TL) 635,95