Altın gram fiyatı sert dalgalandı! Altın fiyatları yükselişini sürdürecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 24 Kasım bugün ne kadar, kaç TL oldu?

Ons altın fiyatı ve dolar kuru ile yön bulan altın gram fiyatı yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından yönünü yukarı çevirdi. Gram altın fiyatları yeni haftada 650-780 TL arasında dalgalanırken, ons altın fiyatları ise 1800 dolar psikolojik desteğinin altına sarktı. Kapalıçarşı'da çeyrek, yarım, tam altın ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Gram altın fiyatı için büyük önem arz eden ons altın fiyatı Fed'in olası beklenenden önce faiz artırımı yapabileceği beklentisi ile geriledi.
Akşama doğru dolar kurundaki gevşemeyle beraber gram atlın yeniden 700 liranın altına sarktı.
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri, canlı rakamlar ve haberin devamında yer alıyor…
Ons altın fiyatı, yurt içinde gram altın TL fiyatları üzerinde etkili olduğu için yatırımcıların radarında bulunuyor. Haftaya zayıf seyirle giren altın ons fiyatı, Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarıyla dalgalandı. Geçen hafta 1850 dolar bandının üzerinde yer alan altın ons fiyatı 1800 bandını aşağı yönlü kırdı.
ALTIN HANGİ GELİŞMELERİ FİYATLIYOR?
Altın ons fiyatı, gram altın fiyatları için yönü tayin eden önemli bir değer olduğundan yurt içinde milyonlarca altın yatırımcısının odağında yer alıyor. Haftaya zayıf seyirle giren altın ons fiyatı, Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarıyla baskılandı. Geçen hafta 1850 dolar bandının üzerinde yer alan altın ons fiyatı 1800 bandını aşağı yönlü kırdı.
ONS ALTIN FİYATI NEDEN DÜŞTÜ?
Varlık alım sürecinde azalım sürecine giren Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları, beklenenden önce faiz artırımı olabileceğinin sinyalini verdi. Bu durum ons altın fiyatı için baskılayıcı olan yegane unsur olarak dikkat çekti.
ALTIN ONS FİYATI POWELL'IN AÇIKLAMALARIYLA GEVŞEDİ
Ons altın fiyatları tarafındaki bu zayıflama, "Fed enflasyon ile mücadeleyi bir öncelik haline getirecek" açıklamalısıyla yaşandı. Powell'ın yaptığı bu açıklama beklenenden önce faiz artırımı gelebilir sinyali olarak yorumlandı.
ABD'de enflasyon 31 yılın en yüksek düzeyine yükselirken, Fed para politikasında yeni dönemin sinyalini varlık alımlarını azaltarak vermişti.
Fed Başkanı'nın yaptığı yeni açıklama ise beklenenden önce bir faiz artırımı gelebilir şeklinde yorumlandı. Fed'in beklenenden önce faiz artırımı yapacağı beklentisi ise altın fiyatları için baskı oluşturan ana unsur oldu.
GRAM ALTIN KASIM AYINDA YÜZDE 40 KAZANDIRDI
2021 yılına 454 liradan başlayan gram altın fiyatları 780 lira seviyesi dikkate alındığında yatırımcısına yüzde 70'in üzerinde kazanç sağladı. Kasım ayındaki rakamlar dikkate alındığında ise gram altın yüzde 40'ın üzerinde yükselerek dikkat çekti.
Öte yandan piyasa kapanışına yakın dolar kurundaki gevşemeyle beraber gram altın yeniden 700 liranın altına sarktı.
Ons altın tarafında ise yılbaşından buna kayıp yaklaşık 110 dolar olarak dikkat çekiyor.
ALTIN GRAM VE ALTIN ONS FİYATI İÇİN ÖNEMLİ TEKNİK SEVİYELER...
Ons altın için ilk önemli direnç seviyesi 1900 dolar psikolojik bandı öne çıkıyor. Bu seviyenin aşılması durumunda takip edilecek düzey 1960 dolar olarak dikkat çekiyor. Aşağıda ise 1792 dolar bandı ve devamında ise 1760-1725 seviyesi önemli destek seviyesi.
Gram altın tarafında yukarıda psikolojik seviye olan 800 lira ilk önemli direnç olarak göze çarparken, devamında ise 825-850 lira düzeyi takip edilecek. Aşağıda ise 720-700-680 lira öne çıkıyor. Bu seviyenin altında ise 650 liranın gündeme gelebileceği bildirilirken, 600 liranın da önemli destek olduğu ifade ediliyor.
ÇEYREK ALTIN KAÇ TL OLDU?
"Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek" soruları altın yatırımcısının gündeminde sıcaklığını artırdı. 22 Kasım 2021 tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar kaç TL? Bu hafta altın fiyatları ne kadar olacak? İşte canlı altın fiyatı ve en güncel rakamlar...
ÇEYREK ALTIN FİYATI
ALIŞ (TL) 1.095,00
SATIŞ (TL) 1.129,00
GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?
ALIŞ (TL) 686,93
SATIŞ (TL) 687,06
CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR?
ALIŞ (TL) 4.367,00
SATIŞ (TL) 4.521,00
1 ATA ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR OLDU?
ALIŞ (TL) 4.552,00
SATIŞ (TL) 4.629,00
CANLI 22 AYAR BİLEZİK FİYATI KUYUMCULARDA NE KADAR?
ALIŞ (TL) 606,97
SATIŞ (TL) 633,01