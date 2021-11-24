Altın gram fiyatı sert dalgalandı! Altın fiyatları yükselişini sürdürecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 24 Kasım bugün ne kadar, kaç TL oldu?

ALTIN ONS FİYATI POWELL'IN AÇIKLAMALARIYLA GEVŞEDİ

Ons altın fiyatları tarafındaki bu zayıflama, "Fed enflasyon ile mücadeleyi bir öncelik haline getirecek" açıklamalısıyla yaşandı. Powell'ın yaptığı bu açıklama beklenenden önce faiz artırımı gelebilir sinyali olarak yorumlandı.

ABD'de enflasyon 31 yılın en yüksek düzeyine yükselirken, Fed para politikasında yeni dönemin sinyalini varlık alımlarını azaltarak vermişti.

Fed Başkanı'nın yaptığı yeni açıklama ise beklenenden önce bir faiz artırımı gelebilir şeklinde yorumlandı. Fed'in beklenenden önce faiz artırımı yapacağı beklentisi ise altın fiyatları için baskı oluşturan ana unsur oldu.