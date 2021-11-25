Son dakika haberi...Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Merkez Bankası arasında 24 Kasım 2021 tarihinde merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere bir Mutabakat Zaptı imzalanmıştır. Söz konusu anlaşma kapsamında iki ülkenin merkez bankası arasında merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır" denildi.

"YENİ BİR DÖNEMİN BAŞLANGICI OLACAK"

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan da BAE ve Türkiye ilişkilerine ilişkin açıklama geldi. Altun, "Türkiye ve BAE, ikili ekonomik ilişkilerini güçlendirme ve bölgesel iş birliği fırsatlarından yararlanma hususlarında kararlıdır. Bunun, Türkiye-Körfez ilişkilerinde bölgesel istikrar açısından yeni bir dönemin başlangıcı olacağına inanıyoruz" diye konuştu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Yeni bir dönemin başlangıcı olacak

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