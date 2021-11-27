Son dakika haberi...Kripto para piyasasında yaklaşık 2 haftadır rüzgar tersine döndü. Bitcoin, Temmuz ayının ortalarında başlayan yükseliş trendi ile 69 bin dolara yükseldi. Ancak Kasım ayında kripto paralarda göstergeler kırmızıya döndü. Piyasalar, Bitcoin ve kripto paralarda yaşanan bu 2 haftalık sert geri çekilme sonrası 'Ayı piyasası mı ayı tuzağı mı' sorusunu tartışırken, uzmanlar spekülasyona açık bu piyasa konusunda sık sık küçük yatırımcıyı uyarıyor.
Peki 'Ayı piyasası' ve 'Ayı tuzağı' ne demek? Haberin detayında…
SON DAKİKA HABERİ | BİTCOİN İÇİN 2021 YILI SERT DALGALANMALAR İLE GEÇTİ
2021 yılına 29 bin dolar düzeyinden başlayan Bitcoin, Nisan ayında 64.850 doları görerek tarihi rekorunu kırdı. Spekülatif haber akışına ve açıklamalara hızlı tepki veren Bitcoin bu tarihten itibaren yine yönünü aşağı çevirdi.
BİTCOİN VE KRİPTO PARALAR 15 GÜNDÜR BASKI ALTINDA
Yaklaşık 3 ay baskı altında yer Bitcoin, Temmuz ayında El Salvador'un kripto parayı resmi para olarak onaylamasının ardından ivme yakaladı. Çeşitli kurumların kripto parayı destekleyici kararları sonrası yeni zirvesine yönelen Bitcoin 10 Kasım'da 69 bin doları gördü. Tarihi zirvenin ardından Bitcoin yine yönünü aşağı çevirirken, son 15 günlük dilimde kayıp yüzde 20'yi aşarak aşağıda 53.500 dolar seviyesi test edildi.
Bitcoin'de kaybın yüzde 20'yi aşması piyasalarda, 'Bitcoin ayı piyasasına mı girdi' sorusunu beraberinde getirdi.
"BİTCOİN SPEKÜLATİF HABER AKIŞINA AŞIRI DUYARLI"
Tarihi zirve seviyesinin yenilenmesinin ardından, sosyal medya platformlarında '100 bin dolar olacak, 200 bin dolar olacak' gibi birçok spekülatif haber ve paylaşımlar dikkat çekti. Uzmanlar bu tür paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini ve büyük zararlar oluşabileceğine dikkat çekerek, kredili işlemlerden uzak durulması gerektiğinin altını çizdi.
KISA NOT: AYI PİYASASI NEDİR?
Teknik olarak değerlendirildiğinde tepe noktası 69 bin dolarda bulunan Bitcoin'in yüzde 20 düşük olduğu nokta 55.200 dolar seviyesi olarak öne çıkıyor. Teknik analistlere göre, tepe noktasından yüzde 20'lik gerileme olması ve fiyatların bu düzeyin altında düşüş göstermesi durumunda herhangi bir varlık fiyatında 'Ayı piyasası'ndan söz edilebilir.
Analistler Ayı piyasası kavramını, genellikle piyasaların karamsar olduğu, fiyatların uzun bir süre daha düşüş trendinde olacağı beklentisi durumlarda da kullanıyor.
PEKİ AYI TUZAĞI NEDİR?
Piyasalarda konuşulan bir diğer konu ise 'Ayı tuzağı' konusu oldu. Ayı tuzağı, bir piyasada fiyatlar yükseliş trendindeyken varlık fiyatının destek çizgisinden aşağıya doğru sert düşmesi ve buna bağlı olarak ayı piyasasının başladığına dair yanıltıcı bir görünüm oluşturması durumunu ifade ediyor.
BİTCOİN'DE DÜŞÜŞÜ DESTEKLEYEN 3 HABER AKIŞI
1- Bitcoin'de düşüşü tetikleyen ilk başlıklardan bir tanesi ABD'de açıklanan altyapı paketi oldu. Joe Biden'ın gelir artırıcı vergi düzenlemesi olarak dillendirilen bu pakette, kripto para sektöründe faaliyet gösteren işletmeler için 'komisyoncu' gibi yeni tanımlar bulunurken, piyasada faaliyette bulunan özellikle madencilik işlemlerinde doğrulayıcı olarak çalışanların da bu kapsama dahil edilmiş olması kripto para piyasasında tedirginlik yarattı.
2- Hindistan'da hükümetin tüm özel kripto paraları yasaklamayı öngören ve Hindistan Merkez Bankası'nın (RBI) resmi dijital para çıkarmasını kolaylaştıran bir tasarı hazırlaması piyasaları baskılayan bir diğer unsur oldu.
3- Güney Afrika'da tespit edilen yeni koronavirüs varyantının yarattığı endişe küresel hisse senedi ve emtia piyasaları gibi kripto paraları da vurdu.
ALT-COİN'LERDE TEPETAKLAK OLDU
Son olarak koronavirüste yeni varyant haberlerinin etkisiyle, Bitcoin fiyatı 53.500 dolar seviyesine kadar gerilerken, kripto para piyasasının en büyük ikinci birimi Ethereum fiyatının yüzde 8,80 düştüğü göze çarptı. Bununla beraber Ripple (XRP) yüzde 10, Cardano yüzde 9,7, Stellar yüzde 7,7 Dogecoin yüzde 9,8 ve Solana yüzde 10,7 değer yitirdi.
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