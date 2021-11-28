Altın gram fiyatı psikolojik direnci kırdı! Altın fiyatları için yükseliş sürecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 28 Kasım bugün ne kadar, kaç TL oldu?

Gram altın fiyatları bilindiği üzere ons altın fiyatı ve dolar kuru ile yön buluyor. Özellikle ons altın Fed'in politikaların odaklanırken, 1800 dolar bandının hemen altında işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek, yarım, tam altın ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

Gram altın fiyatları geçen hafta 650-780 lira arasında dalgalanırken, yeni haftada en çok merak edilen konular arasında, "Altın gram fiyatı ne kadar olacak" sorusu var.

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