Altın gram fiyatı psikolojik direnci kırdı! Altın fiyatları için yükseliş sürecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 28 Kasım bugün ne kadar, kaç TL oldu?

Gram altın fiyatları bilindiği üzere ons altın fiyatı ve dolar kuru ile yön buluyor. Özellikle ons altın Fed'in politikaların odaklanırken, 1800 dolar bandının hemen altında işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek, yarım, tam altın ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.
Gram altın fiyatları geçen hafta 650-780 lira arasında dalgalanırken, yeni haftada en çok merak edilen konular arasında, "Altın gram fiyatı ne kadar olacak" sorusu var.
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri, canlı rakamlar ve haberin devamında yer alıyor…
ONS ALTIN FİYATI BEKLENENDEN ÖNCE GELEBİLECEK FAİZ ARTIRIMI ALGISIYLA DÜŞTÜ
Fed'in sıkı para politikasının ilk sinyali olarak geçen ay varlık alımlarını '15 milyar dolar' azaltmaya başlamasıyla beraber altın piyasası hareketlendi. Özellikle ons altın fiyatı küresel düzeyde kötüleşen enflasyon beklentileriyle destek bulsa da, Fed'den beklenenden önce gelebilecek faiz artırımı algısıyla baskılandı ve 1800 dolar psikolojik desteğinin altına sarktı.
Ons altın fiyatı, yurt içinde gram altın TL fiyatları üzerinde etkili olduğu için yatırımcıların radarında bulunuyor.
ALTIN FİYATI HANGİ GELİŞMELERİ FİYATLIYOR?
Altın ons fiyatı, gram altın fiyatları için yönü tayin eden önemli bir değer olduğundan yurt içinde milyonlarca altın yatırımcısının odağında yer alıyor. Haftaya zayıf seyirle giren altın ons fiyatı, Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarıyla baskılandı. Geçen hafta 1850 dolar bandının üzerinde yer alan altın ons fiyatı 1800 bandını aşağı yönlü kırdı.
ONS ALTIN FİYATI NEDEN DÜŞTÜ?
Varlık alım sürecinde azalım sürecine giren Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları, beklenenden önce faiz artırımı olabileceğinin sinyalini verdi. Bu durum ons altın fiyatı için baskılayıcı olan yegane unsur olarak dikkat çekti.
ALTIN İÇİN FİYATLAMADA ÖNE ÇIKAN İKİ BAŞLIK
Piyasalarda riskten korunma aracı olarak dikkat çeken altın için son gelen Güney Afrika varyantı endişesi ile bazı ülkelerde yeniden Covid-19 tedbirlerinin gündeme gelmesi öne çıkıyor.
ALTIN ONS FİYATI POWELL'IN AÇIKLAMALARIYLA GEVŞEDİ
ABD'de enflasyon 31 yılın en yüksek düzeyine yükselirken, Fed para politikasında yeni dönemin sinyalini varlık alımlarını azaltarak vermişti.
Fed Başkanı'nın yaptığı yeni açıklama ise beklenenden önce bir faiz artırımı gelebilir şeklinde yorumlandı. Fed'in beklenenden önce faiz artırımı yapacağı beklentisi ise altın fiyatları için baskı oluşturan ana unsur oldu.
GRAM ALTIN ZİRVE SEVİYESİNE GÖRE 2021'DE YÜZDE 70 KAZANDIRDI
Gram altın fiyatları haftayı 713 lira düzeyinde tamamlandı. 2021 yılına 454 liradan başlayan gram altın fiyatları 780 lira seviyesi dikkate alındığında yatırımcısına yüzde 70'in üzerinde kazanç sağlarken son fiyat dikkate alındığında kazanç yüzde 57 olarak dikkat çekti.
Kasım ayındaki rakamlarla hesaplandığında gram altın yüzde 40'ın üzerinde yükseldi.
Ons altın tarafında ise yılbaşından buna kayıp yaklaşık 110 dolar olarak dikkat çekiyor.
ALTIN GRAM VE ALTIN ONS FİYATI İÇİN ÖNEMLİ TEKNİK SEVİYELER...
Ons altın için ilk önemli direnç seviyesi 1800 dolar seviyesi olarak göze çarpıyor. Bununla beraber yukarıda 1830-1860-1900 dolar bandı öne çıkıyor. Bu seviyelerin aşılması durumunda takip edilecek düzey 1960 dolar olarak dikkat çekiyor. Aşağıda ise 1792 dolar bandı ve devamında ise 1760-1725 seviyesi önemli destek seviyesi bulunuyor.
Gram altın tarafında yukarıda 740-780 TL seviyesi direnç olarak göze çarparken, devamında ise 800 TL psikolojik direnç düzeyi dikkat çekiyor. Devamında ise 825-850 lira düzeyi takip edilecek. Aşağıda ise 720-700-680 lira öne çıkıyor. Bu seviyenin altında ise 650 liranın gündeme gelebileceği bildirilirken, 600 liranın da önemli destek olduğu ifade ediliyor.
ÇEYREK ALTIN KAÇ TL OLDU?
"Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek" soruları altın yatırımcısının gündeminde sıcaklığını artırdı. 22 Kasım 2021 tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar kaç TL? Bu hafta altın fiyatları ne kadar olacak? İşte canlı altın fiyatı ve en güncel rakamlar...
ÇEYREK ALTIN FİYATI
ALIŞ (TL) 1.116,00
SATIŞ (TL) 1.171,00
GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? CANLI ALTIN FİYATLARI...
ALIŞ (TL) 712,56
SATIŞ (TL) 712,88
CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?
ALIŞ (TL) 4.465,00
SATIŞ (TL) 4.670,00
1 ATA ALTIN FİYATI - 1 ATA LİRA BUGÜN NE KADAR OLDU?
ALIŞ (TL) 4.653,00
SATIŞ (TL) 4.817,00
CANLI 22 AYAR BİLEZİK FİYATI KUYUMCULARDA NE KADAR?
ALIŞ (TL) 632,15
SATIŞ (TL) 650,14