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Giriş Tarihi: 30.11.2021 11:39 Son Güncelleme: 30.11.2021 11:39

Altın gram fiyatı YENİDEN YÜKSELİŞTE! Altın fiyatları için trend sürecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 30 Kasım bugün ne kadar, kaç TL oldu?

Altın gram fiyatı YENİDEN YÜKSELİŞTE! Altın fiyatları için trend sürecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 30 Kasım bugün ne kadar, kaç TL oldu?

Altın gram fiyatı Kasım ayının son gününe hareketli girdi. Geçtiğimiz günlerde 780 lira ile tarihi zirvesini görsen gram altın fiyatları 665 liraya kadar çekilmişti. Bu düzeylerden yeniden destek bulan altın fiyatları önce 700 lira bandını kırdı ardından 750 liraya yöneldi. Altın gram fiyatı için hem ons fiyatı hem de dolar kuru etkili oluyor. Yatırımcılar, son dakika gelişmelerine odaklanırken, ‘Altın kuru ne kadar oldu, gram altın bugün kaç TL, altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi’ soruları araştırıyor. Kapalıçarşı’da çeyrek altın 1200 TL’nin üzerinde, Cumhuriyet altını ise 4850 TL düzeyinde işlem görüyor. İşte son dakika altın fiyatları gelişmeleri ile beraber canlı altın fiyatları ve önemli teknik direnç-destek seviyeleri…

Altın gram fiyatı tarafında dalgalanmalar sürerken, yurt içinde yatırımcıların gözü fiyatlamalarda etkili olan ons ve dolar kuru üzerinde. Fed odaklı hareket eden ons altın fiyatı 1800 dolar psikolojik direncinin hemen altında seyrini sürdürüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek, yarım, tam altın ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri, canlı rakamlar ve haberin devamında yer alıyor…

ALTIN İÇİN OMİCRON VARYANTI DESTEK OLDU

Ons altın fiyatları son dönemde ortaya çıkan Omicron varyantına ilişkin haber akışıyla beraber güvenli liman etiketiyle destek buldu. Piyasalarda Covid-19 kaynaklı yeni endişeler altın fiyatları tarafında düşüşleri sınırladı. Yurt içinde gram altın fiyatları ise son dönemde dolar kuru ile kendini yön buluyor.

ONS ALTIN FİYATI İÇİN ABD'DEN GELECEK HABER AKIŞI ÖNE ÇIKIYOR

Gelecek dönemde sıkı para politikası için yeni sinyalini veren Fed ile baskılanan ons altın, küresel düzeyde artan enflasyon ve Omicron varyantına ilişkin haber akışıyla düşüşünü sınırladı.

Özellikle Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarına duyarlılık gösteren altın fiyatları için ABD yönünden gelecek haber akışı belirleyici olabilir.

Analistler ons altın fiyatı için 1.830 doların önemli direnç, 1.780 doların destek konumuna geldiğini bildirdi.

ONS ALTIN FİYATI GRAM ALTIN İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

Yurt içinde gram altın fiyatlamasında önemli olan ons tarafı yerli yatırımcıların radarında bulunuyor.

Ons altın son dönemde varlık alım sürecinde azalım sürecine giren Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları, beklenenden önce faiz artırımı olabileceğinin sinyalini verdi. Bu durum ons altın fiyatı için baskılayıcı olan yegane unsur olarak dikkat çekti.

ALTIN İÇİN FİYATLAMADA ÖNE ÇIKAN İKİ KRİTİK BAŞLIK

Piyasalarda riskten korunma aracı olarak dikkat çeken altın için son gelen Güney Afrika varyantı endişesi ile bazı ülkelerde yeniden Covid-19 tedbirlerinin gündeme gelmesi öne çıkıyor. Bunun yanında Fed'den gelecek açıklamalar altın fiyatları için kritik olacak.

GRAM ALTIN 2021'DE 11 AYDA YÜZDE 70 KAZANDIRDI

Gram altın fiyatları yeni haftada 745 lira düzeyine kadar tırmandı. 2021 yılına 454 liradan başlayan gram altın fiyatları 780 lira seviyesi dikkate alındığında yatırımcısına yüzde 70'in üzerinde kazanç sağlarken son fiyat dikkate alındığında kazanç yüzde 63 olarak dikkat çekti.

Kasım ayındaki rakamlarla hesaplandığında gram altın yüzde 40'ın üzerinde yükseliş kaydederek yatırımcısını sevindirdi.

Ons altın tarafında ise yılbaşından buna kayıp yaklaşık 110 dolar olarak dikkat çekiyor.

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GRAM ALTIN İÇİN ÖNEMLİ TEKNİK SEVİYELER...

Gram altın tarafında yukarıda 750-780 TL seviyesi direnç olarak göze çarparken, devamında ise 800 TL psikolojik direnç düzeyi dikkat çekiyor. Aşağıda ise 720-700-680 lira öne çıkıyor. Bu seviyenin altında ise 650 liranın gündeme gelebileceği bildirilirken, 600 liranın da önemli destek olduğu ifade ediliyor.

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL OLDU?

"Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek" soruları altın yatırımcısının gündeminde sıcaklığını artırdı. 22 Kasım 2021 tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar kaç TL? Bu hafta altın fiyatları ne kadar olacak? İşte canlı altın fiyatı ve en güncel rakamlar...

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ALIŞ (TL) 1.176,00

SATIŞ (TL) 1.202,00

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GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? CANLI ALTIN FİYATLARI...

ALIŞ (TL) 740,75

SATIŞ (TL) 740,90

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CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?

ALIŞ (TL) 4.707,00

SATIŞ (TL) 4.809,00

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1 ATA ALTIN FİYATI - 1 ATA LİRA BUGÜN NE KADAR OLDU?

ALIŞ (TL) 4.899,00

SATIŞ (TL) 4.957,00

CANLI ATA ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

CANLI 22 AYAR BİLEZİK FİYATI KUYUMCULARDA NE KADAR?

ALIŞ (TL) 666,67

SATIŞ (TL) 675,38

CANLI 22 AYAR BİLEK FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ...

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Altın gram fiyatı YENİDEN YÜKSELİŞTE! Altın fiyatları için trend sürecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 30 Kasım bugün ne kadar, kaç TL oldu?
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