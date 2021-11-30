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Giriş Tarihi: 30.11.2021 14:05 Son Güncelleme: 30.11.2021 14:06

Merkez Bankası ile Türkmenistan Merkez Bankası arasında imzalar atıldı

Merkez Bankası ile Türkmenistan Merkez Bankası arasında imzalar atıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Türkmenistan Merkez Bankası arasında mutabakat zaptı imzalandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Türkmenistan Merkez Bankası arasında mutabakat zaptı imzalandığı bildirildi.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Türkmenistan Merkez Bankası arasında 27 Kasım 2021 tarihinde merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere bir Mutabakat Zaptı imzalanmıştır. Söz konusu anlaşma kapsamında iki ülke merkez bankası arasında merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır."

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Merkez Bankası ile Türkmenistan Merkez Bankası arasında imzalar atıldı
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