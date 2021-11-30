Son dakika haberi...Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Dış talebin verdiği önemli katkıyla 2021'in üçüncü çeyreğinde yıllık yüzde 7,4 oranında büyüdük. Ücretli kesimin milli gelirden aldığı payı artırmak için gerekli adımlar atılacaktır. Vatandaşlarımız müsterih olsun, herkesin büyümeden en iyi şekilde faydalanması temel önceliğimizdir" dedi.
SON DAKİKA | BAKAN ELVAN: HERKES BÜYÜMEDEN EN İYİ ŞEKİLDE FAYDALANACAK
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Vatandaşlarımız müsterih olsun, herkesin büyümeden en iyi şekilde faydalanması temel önceliğimizdir" dedi.SON DAKİKA | Türkiye ekonomisi yine dünyadan pozitif ayrıştı! Büyüme rakamları açıklandı
"ÜCRETLİ KESİM İÇİN GEREKLİ ADIMLAR ATILACAK"
Bakan Elvan, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Dış talebin verdiği önemli katkıyla 2021'in 3'üncü çeyreğinde yıllık yüzde 7,4 oranında büyüdük. Ücretli kesimin milli gelirden aldığı payı artırmak için gerekli adımlar atılacaktır. Vatandaşlarımız müsterih olsun, herkesin büyümeden en iyi şekilde faydalanması temel önceliğimizdir" dedi.
Dış talebin verdiği önemli katkıyla 2021'in üçüncü çeyreğinde yıllık %7,4 oranında büyüdük.— Lütfi Elvan (@lutfielvan) November 30, 2021
Ücretli kesimin milli gelirden aldığı payı artırmak için gerekli adımlar atılacaktır.
Vatandaşlarımız müsterih olsun, herkesin büyümeden en iyi şekilde faydalanması temel önceliğimizdir
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