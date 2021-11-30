Haberler APara Haberleri > SON DAKİKA | Çalışanlar dikkat! Bakan Elvan'dan flaş ücret açıklaması geldi: Gerekli adımlar atılacak!
Giriş Tarihi: 30.11.2021 13:18 Son Güncelleme: 30.11.2021 13:20

SON DAKİKA | Çalışanlar dikkat! Bakan Elvan'dan flaş ücret açıklaması geldi: Gerekli adımlar atılacak!

DHA
SON DAKİKA | Çalışanlar dikkat! Bakan Elvan’dan flaş ücret açıklaması geldi: Gerekli adımlar atılacak!

Son dakika haberleri...Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan güçlü büyüme verisi sonrası dikkat çeken bir açıklama yaptı. Bakan Elvan, "Dış talebin verdiği önemli katkıyla 2021’in üçüncü çeyreğinde yıllık yüzde 7,4 oranında büyüdük. Ücretli kesimin milli gelirden aldığı payı artırmak için gerekli adımlar atılacaktır. Vatandaşlarımız müsterih olsun, herkesin büyümeden en iyi şekilde faydalanması temel önceliğimizdir" diye konuştu.

Son dakika haberi...Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Dış talebin verdiği önemli katkıyla 2021'in üçüncü çeyreğinde yıllık yüzde 7,4 oranında büyüdük. Ücretli kesimin milli gelirden aldığı payı artırmak için gerekli adımlar atılacaktır. Vatandaşlarımız müsterih olsun, herkesin büyümeden en iyi şekilde faydalanması temel önceliğimizdir" dedi.

SON DAKİKA | BAKAN ELVAN: HERKES BÜYÜMEDEN EN İYİ ŞEKİLDE FAYDALANACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Vatandaşlarımız müsterih olsun, herkesin büyümeden en iyi şekilde faydalanması temel önceliğimizdir" dedi.

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"ÜCRETLİ KESİM İÇİN GEREKLİ ADIMLAR ATILACAK"

Bakan Elvan, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Dış talebin verdiği önemli katkıyla 2021'in 3'üncü çeyreğinde yıllık yüzde 7,4 oranında büyüdük. Ücretli kesimin milli gelirden aldığı payı artırmak için gerekli adımlar atılacaktır. Vatandaşlarımız müsterih olsun, herkesin büyümeden en iyi şekilde faydalanması temel önceliğimizdir" dedi.

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SON DAKİKA | Çalışanlar dikkat! Bakan Elvan'dan flaş ücret açıklaması geldi: Gerekli adımlar atılacak!
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