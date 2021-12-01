Son dakika haberleri...Merkez Bankası (TCMB) sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle döviz kurları için harekete geçti. Buna göre Merkez, sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale ettiğini bildirdi.

SON DAKİKA HABERİ | MERKEZ BANKASI DÖVİZ KURLARI İÇİN SATIM YÖNÜNDE MÜDAHALE ETTİ

TCMB, Ocak 2014'ten bu yana ilk kez döviz piyasasına doğrudan müdahale etmekte olduğunu bildirdi. TCMB'den yapılan açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" denildi.

TCMB'nin müdahale açıkaması öncesi dolar kuru 13,88 lirayı görmüştü. Müdahale sonrası saat 12:32 itibariyle dolar kuru 12,97 liraya kadar çekildi.