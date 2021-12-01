Son dakika haberleri...Merkez Bankası (TCMB) sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle döviz kurları için harekete geçti. Buna göre Merkez, sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale ettiğini bildirdi. Merkez Bankası'nın müdahalesi sonrası dolar kuru sert düşüş kaydetti.