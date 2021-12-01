Son dakika haberleri...Merkez Bankası (TCMB) sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle döviz kurları için harekete geçti. Buna göre Merkez, sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale ettiğini bildirdi. Merkez Bankası'nın müdahalesi sonrası dolar kuru sert düşüş kaydetti.
SON DAKİKA HABERİ | MERKEZ BANKASI DÖVİZ KURLARI İÇİN SATIM YÖNÜNDE MÜDAHALE ETTİ
TCMB, Ocak 2014'ten bu yana ilk kez döviz piyasasına doğrudan müdahale etmekte olduğunu bildirdi. TCMB'den yapılan açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" denildi.
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MERKEZ BANKASI MÜDAHALESİ SONRASI DOLAR SERT DÜŞTÜ
TCMB'nin müdahale açıkaması öncesi dolar kuru 13,88 lirayı görmüştü. Müdahale sonrası saat 12:45 itibarıyla dolar kuru 12,45 liraya kadar çekildi.
SON DAKİKA | DÖVİZ KURLARI İÇİN BİR HAMLE DAHA GELDİ
Merkez Bankası'ndan bir hamle daha geldi. Merkez'den yapılan açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası nezdinde işlem yapılmaya başlanmıştır" denildi.