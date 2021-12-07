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Giriş Tarihi: 7.12.2021 16:40

Altının kilogramı 786 bin liraya yükseldi

AA
Altının kilogramı 786 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 786 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında, en düşük 778 bin 850 lira, en yüksek ise 790 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,51 artışla 786 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 681 milyon 741 bin 26,57 lira, işlem miktarı ise 866,64 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 684 milyon 50 bin 54 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Altınbaş Kıymetli Madenler ve Gram Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 782.000,00 1.778,35
En Düşük 778.850,00 1.776,60
En Yüksek 790.000,00 1.784,00
Kapanış 786.000,00 1.781,00
Ağırlıklı Ortalama 784.070,87 1.779,45
Toplam İşlem Hacmi (TL) 681.741.026,57
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 866,64
Toplam İşlem Adedi 27

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Altının kilogramı 786 bin liraya yükseldi
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