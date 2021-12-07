Avrupa gaz fiyatları Rus arzındaki belirsizlikle yükseliyor

Hollanda TTF hub'ı Ocak'22 vadeli kontrat Ice Endex'te bugün en son 5,60 EUR artışla 96,35 EUR/MWh, İngiltere NBP hub'ı eşdeğeri ise 16,61 p yükselişle 246,97 p/th seviyelerinden işlem gördü.



Gün öncesi piyasasında, TTF spot gaz kontratı 5,60 EUR artışla 96,35 EUR/MWh, NBP spot kontrat ise 13,00 p yükselişle 242,00 p/th seviyelerinden satış gerçekleştirdi.



Montel-Foreks'in haberine göre, İsveç Meteoroloji ve Hidroloji Enstitüsü (SMHI), Cuma gününe kadar orta Avrupa genelinde sıcaklıkların ortalamanın 0-2 °C altında seyretmesini bekliyor. Avrupa doğal gaz piyasalarında spot fiyatlar normalin altında seyredeceği öngörülen sıcaklıklar nedeniyle yükseldi.



İngiltere hava durumu servisi MetDesk ise önümüzdeki iki hafta içinde potansiyel düşük sıcaklıklar ve rüzgar enerjisi konusunda uyarıda bulundu.

Montel Energy Quantified (EQ) verilerine göre, Avrupa'nın en fazla rüzgar enerjisi kurulu gücüne sahip Almanya'da rüzgar kaynaklı elektrik üretim kapasitesi önümüzdeki 14 gün için ortalama 13,5 GW düzeyinde gerçekleşecek.

Öte yandan, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı askeri harekat olasılığı nedeniyle Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim tırmanıyor. Küresel doğal gaz kıtlığı ve bu kış Rusya'nın Avrupa'ya gaz iletim hacminin azalması ile çatışma riski aynı dönemde ortaya çıkmış bulunuyor.



Gaz fiyatları, Kuzey Akım 2'nin Avrupa'nın tükenen stoklarını hafifletmeye yardımcı olmayacağı endişeleriyle son zamanların en yüksek seviyelerinde hareket ediyor.