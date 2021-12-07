Omicron endişeleri azaldı: Küresel piyasalar pozitife döndü

Omicron varyantına ilişkin henüz net bir sonuca ulaşılmasa da konuya ilişkin endişeler gün geçtikçe artarken, varlık fiyatlarına da olumlu yansıdığı görülüyor.

Çinli politika yapıcılarının, ekonomiyi destekleyici adımları ön plana çıkaracaklarına ilişkin haber akışı sonrası ilk önemli adım zorunlu karşılık oranlarında geldi. Çin Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarını 50 baz puan indirdiğini açıkladı.

Emlak şirketleriyle ilgili süreçte de devletin sert tutumunun yumuşadığı ve bu şirketlerin fonlanmalarında kolaylık sağlanacağına dair beklentiler riskli varlıklara olan talebi artırdı.

Analistler, Çin'in söz konusu adımlarının piyasaları desteklediğini ancak daha kapsamlı adımlar atılması yönünde beklentilerin devam ettiğini bildirdi.

Öte yandan, bugün ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin videokonferans yöntemiyle Ukrayna ile ilgili görüşecek. Görüşme, Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yığması ve giderek sertleşen söylemleri sonrası gündeme gelmişti.

Dün, Kovid-19 salgınında Omicron varyantına ilişkin endişelerin azalması ile New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 1,17, Dow Jones endeksi yüzde 1,87 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,93 değer kazandı. Bugün endeks vadeli işlem kontratlarında da alıcılı seyrin hakim olduğu görülüyor.

Omicron varyantı nedeniyle Avrupa genelinde tedbirler gündemin odağında bulunsa da, dünya genelinde artan iyimserlik sonrası Avrupa pay piyasalarında da dün alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,39, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,54, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,16 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,48 değer kazandı. Endeks vadeli işlem kontratları yeni güne de yükselişle başladı.

Asya'da, Çin'den gelen haber akışıyla birlikte yoğun veri gündemi de pay piyasalarının yükseliş eğiliminde hareket etmesinde etkili oldu.

Alibaba'nın bazı üst düzey yöneticilerini değiştireceğini bildirmesinin ardından ABD'de işlem gören hisseleri yüzde 10'dan fazla değer kazanırken, Hong Kong borsasında yaklaşık yüzde 10 primli seyrediyor.

Öte yandan, bilinen 300 milyar dolar borcu bulunan Çinli emlak devi Evergrande hisseleri güne yaklaşık yüzde 10 yükselişle başlamasına karşın ilerleyen saatlerde kazançlarının önemli kısmını geri verdi. Çin'de emlak şirketlerine ilişkin borç yapılandırma süreçleri yakından izlenmeye devam ediyor.

Avustralya Merkez Bankası politika faizini yüzde 0,1 sabit bırakırken, enflasyonla ilgili yönlendirmesini değiştirmedi.

Çin'de ihracat aylık yüzde 22 ve ithalat yüzde 31,7 artışla piyasa tahminlerinin üzerinde gerçekleşirken, Japonya'da ise öncü endeks 102,1 seviyesine yükseldi.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,04, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,70, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,10 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,48 değer kazandı.

Yurt içinde, dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 0,89 değer kazanarak kapanış rekorunu 1.927,39 puana taşıdı.

Dolar/TL ise uluslararası piyasada dün, günü yüzde 0,7 artışla 13,8083'ten tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 13,7930 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit gerçekleşmeleri, yurt dışında ise Almanya'da sanayi üretimi ve ZEW beklenti endeksi, Avro Bölgesi'nde üçüncü çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) ve ABD'de dış ticaret verilerinin takip edileceğini söyledi.

Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmelerin yatırımcıların odağında bulunduğunu aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.950 seviyesinin direnç, 1.870 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Almanya, ekim ayı sanayi üretimi

13.00 Almanya, aralık ayı ZEW beklenti endeksi

13.00 Avro Bölgesi, üçüncü çeyrek GSYH

16.30 ABD, ekim ayı dış ticaret dengesi

17.30 Türkiye, kasım ayı hazine nakit dengesi