Scope Ratings, Türkiye’nin büyüme beklentisini yükseltti

Scope Ratings'in "2022 Ülke Görünümleri" raporuna göre, bu yıl için büyüme tahmini yüzde 8,0'den yüzde 10,8'e yükseltilirken, gelecek yıl tahminin yüzde 4,0'ten yüzde 2,3'e indirildi. Kurum, 2023 yılı için yüzde 2,4 büyüme beklediğini açıkladı.

Scope, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın gelecek hafta yapacağı yılın son toplantısında faizi 50 baz puan indirilerek yılı yüzde 14,50 ile tamamlayacağını, gelecek yıl sonunda da faiz oranının bu seviyede kalacağını tahmin etti. Scope'nin 2023 yılı sonu için faiz oranı tahmini ise yüzde 17,50 oldu.

İşsizlik oranının bu yıl yüzde 12,3 olacağı beklentisinde bulunan Scope, önümüzdeki iki yıl için oranın yüzde 12,0 seviyesinde geleceğini belirtti.