ENFLASYON BEKLENTİLERE PARALEL GERÇEKLEŞTİ AMA...

Aylık bazda bakıldığında ise enflasyonun yüzde 0,8 olarak kaydedildiği görüldü. Ankette enflasyonun bir önceki aya göre ise yüzde 0,7 olması bekleniyordu. Çekirdek enflasyon göstergesi olan gıda ve enerji hariç enflasyon yıllık bazda yüzde 4,9 ile beklentilere paralel gerçekleşti. Aylık çekirdek enflasyon da yüzde 0,5 ile beklentiler doğrultusunda gerçekleşti.