Son dakika haberler...Piyasaların radarındaki kritik veri açıklandı. ABD'de Kasım ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,8 artış kaydetti. Söz konusu veri 1982'den bu yana en yüksek artışa işaret etti.
ENFLASYON BEKLENTİLERE PARALEL GERÇEKLEŞTİ AMA...
Aylık bazda bakıldığında ise enflasyonun yüzde 0,8 olarak kaydedildiği görüldü. Ankette enflasyonun bir önceki aya göre ise yüzde 0,7 olması bekleniyordu. Çekirdek enflasyon göstergesi olan gıda ve enerji hariç enflasyon yıllık bazda yüzde 4,9 ile beklentilere paralel gerçekleşti. Aylık çekirdek enflasyon da yüzde 0,5 ile beklentiler doğrultusunda gerçekleşti.
Verinin açıklanmasından önceki akşam açıklamalarda bulunan Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Brian Deese, kasım verilerinin son dönemde enerji maliyetlerinde ve emtiada yaşanan düşüşleri yansıtmayacağını söylemiş ve bu etkilerin daha sonraki verilerde görüleceğine işaret etmişti.
Enflasyonun Amerikan halehalkının cüzdanlarını etkilediğini belirten Deese, uzmanların ortak görüşünün fiyat artışlarının 2022'de ılımlı hale geleceği yönünde olduğunu kaydetmişti.
ENFLASYONDAKİ TABLO FED'İ DAHA DA ŞAHİNLEŞTİREBİLİR
Aralarında Ellen Zentner'in de olduğu Morgan Stanley ekonomist ve stratejistleri, büyümenin sağlam olduğu, istihdam piyasası koşullarının güçlenmeye devam ettiği bir ortamda Fed Başkanı Jerome Powell dahil çok sayıda merkez bankası yetkilisinin yükselen enflasyondan duyulan rahatsızlık nedeniyle daha şahin bir politika duruşu benimsemeye başladığına işaret etmişti.
"EYLÜL 2022'DE FAİZ ARTIMI BAŞLAYABİLİR"
Kurumun enflasyon rakamları açıklanmadan önceki gün yayımlanan raporunda, "Fed beklentimizi güncelliyoruz ve Federal Açık Piyasa Komitesi'nin faizleri, bir önceki tahminimizden iki çeyrek öne çekerek, Eylül 2022'de artırmaya başlayacağını öngörüyoruz" denilmişti.