Altın gram fiyatı PSİKOLOJİK BANDI KIRDI! Altın fiyatları yükselişini sürdürecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 13 Aralık bugün ne kadar, kaç TL oldu?

Gram altın fiyatları, dolar kuru ve ons altın fiyatı ile yön bularak Eylül ayının ortasında yükseliş trendi içerisine girdi. 480 TL bandından hareketlenen altın gram fiyatı psikolojik düzey olan 800 TL dikkate alındığında yatırımcısına 320 TL kazandırdı. Yurt içindeki yatırımcılar son olarak ons altın fiyatı için kritik olacak Fed toplantısına odaklandı. Kapalıçarşı'da çeyrek, yarım, tam altın ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.
Altın fiyatları için son dakika gelişmeleri, canlı rakamlar ve haberin devamında yer alıyor…
ABD'de açıklanan 39 yılın en yüksek enflasyon oranı, ons altın için destekleyici olmasının beklenmesi durumunu Fed'in sıkı para politikasına geçişini hızlandırabileceği endişesi ile baskıladı. Açıklanan yüksek enflasyon 2022 yılında faiz artırımı gelebileceği ihtimalini güçlendirdi. Bununla beraber ons altın fiyatı 1800 dolar psikolojik direncinin altında zayıf seyrini sürdürüyor.
Not: Ons altın normalde enflasyondan korunma aracıdır. Yüksek enflasyon karşısında yükselmemesinin nedeni Fed'in olası faiz artırım beklentisinin artmasından kaynaklanıyor.
Öte yandan yurt içinde gram altın fiyatları ise son dönemde dolar kuru ile kendini yön buluyor.
ALTIN YATIRIMCILARI FED TOPLANTISINA ODAKLANDI
Fed Başkanı Powell'ın varlık alım azaltımını daha erken bitirilebileceği yönündeki verdiği mesaj ve ABD'de açıklanan 39 yılın en yüksek enflasyon rakamları 2022 yılında faiz artırım beklentisini artırdı. Bu durum dolar endeksine destek olurken, ons altın fiyatları için baskı yaratan ana unsur oldu.
Altın yatırımcılarının gözü kulağı Fed toplantısında olacak.
Analistler, ons altın fiyatı için 1.755 doların destek, 1.792 dolar düzeyinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.
ONS ALTIN FİYATI GRAM ALTIN İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?
Yurt içinde gram altın fiyatlamasında önemli olan ons tarafı yerli yatırımcıların radarında bulunuyor.
Ons altın son dönemde varlık alım sürecinde azalım sürecine giren Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları, beklenenden önce faiz artırımı olabileceğinin sinyalini verdi. Bu durum ons altın fiyatı için baskılayıcı olan yegane unsur olarak dikkat çekti.
Son açıklanan ABD enflasyon verisinin yüzde 6,8 ile 39 yılın zirvesine çıkması bu ihtimali daha da güçlendirdi.
ALTIN GRAM FİYATI 2021'DE 70'İN ÜZERİNDE KAZANDIRARAK YATIRIMCISINI SEVİNDİRDİ
Gram altın fiyatları yeni haftada 808 lira düzeyine kadar tırmanarak yeni rekorunu kırdı. 2021 yılına 454 liradan başlayan gram altın fiyatları 808 lira zirve seviyesi dikkate alındığında yatırımcısına yüzde 77'in üzerinde kazanç sağladı.
Kasım ayındaki rakamlarla hesaplandığında gram altın yüzde 40'ın üzerinde yükseliş kaydederek yatırımcısını sevindirdi. Eylül ayındaki yükseliş trendi dikkate alındığında ise gram altın 328 TL birden yükselerek yatırımcısında yüzde 68'in üzerinde kazandırdı. Ons altın tarafında ise yılbaşından buna kayıp yaklaşık 120 dolar olarak dikkat çekiyor.
ÇEYREK ALTIN KAÇ TL OLDU?
"Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek" soruları altın yatırımcısının gündeminde sıcaklığını artırdı. 13 Aralık 2021 tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar kaç TL? Bu hafta altın fiyatları ne kadar olacak? İşte canlı altın fiyatı ve en güncel rakamlar...
ÇEYREK ALTIN FİYATI
ALIŞ (TL) 1.279,00
SATIŞ (TL) 1.309,00
13 ARALIK 2021 GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? CANLI ALTIN FİYATLARI...
ALIŞ (TL) 806,92
SATIŞ (TL) 807,09
CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?
ALIŞ (TL) 5.112,00
SATIŞ (TL) 5.215,00
KAPALIÇARŞI'DA KUYUMCULARDA YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?
ALIŞ (TL) 5.112,00
SATIŞ (TL) 5.215,00
1 ATA ALTIN FİYATI - 1 ATA LİRA BUGÜN NE KADAR OLDU?
ALIŞ (TL) 5.341,00
SATIŞ (TL) 5.434,00
CANLI 22 AYAR BİLEZİK FİYATI KUYUMCULARDA NE KADAR, KAÇ TL?
ALIŞ (TL) 728,00
SATIŞ (TL) 737,19