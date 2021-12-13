SON DAKİKA HABERİ | TÜRKİYE 11 AYDA REKOR KIRDI

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) verilerinden derlenilen bilgilere göre, Türkiye'nin ocak-kasım dönemi ihracatı yıllık bazda yüzde 34 artışla 203,1 milyar dolara ulaşarak rekor kırdı. Bu dönemde iller bazında yapılan ihracat ise (serbest bölgelerden yapılan ihracat hariç) yüzde 32,89 artarak 185 milyar 972 milyon dolar oldu. İlk 11 ayda ülke genelindeki 81 ilden 77'si ihracatını artırırken, sadece 4 kentin düşüş yaşadığı görüldü.

Ocak-kasım döneminde en yüksek ihracatı 80,2 milyar dolarla İstanbul yaparken, onu 15,6 milyar dolarla Kocaeli, 13,6 milyar dolarla Bursa, 11,1 milyar dolarla İzmir, 9,1 milyar dolarla Gaziantep, 8,4 milyar dolarla Ankara, 4,7 milyar dolarla Manisa izledi.