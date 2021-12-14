BoE Başkanı Bailey: Kripto varlıklara karşı özellikle ihtiyatlı olunmalı

BoE'nin Finansal Politika Komitesi toplantısının ardından konuşan Başkan Bailey, kripto varlıklara ilişkin getirilecek yeni kuralların inovasyonun ve rekabetin desteklenmesi ihtiyacı ile risk yönetimi arasında dengeyi sağlayacağını vurguladı.

Bailey, "Finansal Politika Komitesi, finansal kuruluşların bir rejim, düzenleme ortaya konana kadar kripto varlıklara karşı özellikle dikkatli, ihtiyatlı bir yaklaşım belirlemeleri gerekli. Kripto varlıklar bugün bir finansal istikrar riski değiller, ancak böyle bir duruma gelebilmek için her şeye sahipler" diye konuştu.

Finasal Politika Komitesi tarafından yapımlan açıklamada da kripto piyasasının hızlı şekilde büyümeye devam ettiği. 2020 yılı başından bu yana 10 kat büyüyerek küresel finansal varlıkların yüzde 1'ine ulaştığına dikkat çekti.

İngiltere'de şu ana kadar hiç bir büyük banka kripto varlıklarda doğrudan pozisyonu olduğunu rapor etmiş değil.