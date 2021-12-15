AB, Rusya’ya karşı benzeri görülmemiş tedbirler almaya hazır

Avrupa Parlamentosu'nda konuşan Von der Leyen, AB'nin Rusya'nın finans ve enerji sektörünü hedef alan mevcut yaptırımların ötesinde adımlar için ABD ile yakın şekilde çalıştığını da belirtti.

Von der Leyen, "Rusya'nın herhangi bir saldırganlığına yanıtımız mevcut yaptırım rejiminin güçlendirilmesi ve genişletilmesi yönünde olabilir. Vi elbette, ek tedbirler, benzeri görülmemiş tedbirler almaya da hazırız" diye konuştu.

İtalya Başbakanı Mario Draghi de, AB'nin Rusya'dan Ukrayna ile gerilimi acilen azaltmasını istemesi gerektiğini söyledi.

Draghi, AB liderler zirvesinde Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğin oy birliği ile yinelenmesi gerektiğini de vurguladı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz da Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ihlal edilmesinin yüksek bir bedeli olacağını belirtti. Scholz, Rusya'nın AB'yi bölemeyeceğini belirtirken, Rusya ile diyalog istemeye devam ettiklerini de söyledi.