Altın gram fiyatı için YENİ TARİHİ ZİRVE: Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 15 Aralık bugün ne kadar, kaç TL oldu?

ABD'de açıklanan yüzde 6,8'lik yıllık enflasyon son 39 yılın en yükseği olarak dikkat çekti. Normal şartlarda bu rakamın enflasyondan korunma aracı altın için destekleyici olması beklenirken, Fed'in beklenenden önce faiz artırım kararı verebileceği endişesi altın fiyatları için baskılayıcı oldu.

ABD'de açıklanan 39 yılın en yüksek enflasyon rakamları 2022 yılında faiz artırım beklentisini artırdı. Bu durum dolar endeksine destek olurken, ons altın fiyatları için baskı yaratan ana unsur oldu.

Altın yatırımcılarının gözü kulağı bugün saat 21:00'de açıklanacak Fed'in faiz kararında olacak.

Analistler, ons altın fiyatı için 1.755 doların destek, 1.792 dolar düzeyinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.