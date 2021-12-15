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Giriş Tarihi: 15.12.2021 09:46 Son Güncelleme: 15.12.2021 09:46

Altın gram fiyatı için YENİ TARİHİ ZİRVE: Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 15 Aralık bugün ne kadar, kaç TL oldu?

Altın gram fiyatı için YENİ TARİHİ ZİRVE: Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 15 Aralık bugün ne kadar, kaç TL oldu?

Aralık ayı ile beraber altın fiyatları sert hareketlerini sürdürmeye devam ediyor. Altın gram fiyatı 839 TL’yi görerek yeni rekorunu kırarken, altın fiyatları için 2 aylık yükseliş trendi güçlendi. Analistler, dünya merkez bankalarının toplantı haftası nedeniyle özellikle Fed’den gelecek faiz kararı ve açıklamalar altın fiyatları için etkili olabileceğini belirtti. Bilindiği üzere yurt içinde gram altın fiyatları ons altın fiyatı ve dolar kuru ile yön buluyor. Bununla beraber altın yatırımcıları ‘Altın kuru ne kadar oldu, gram altın bugün kaç TL, altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi’ sorularına odaklandı. Kapalıçarşı’da çeyrek altın 1345 TL’nin üzerinde, Cumhuriyet altını ise 5355 TL düzeyinde işlem görüyor. İşte son dakika altın fiyatları gelişmeleri ile beraber canlı altın fiyatları ve analistlerin öngördüğü önemli teknik direnç-destek seviyeleri…

Fed'in sıkı para politikasına geçiş sürecini hızlandırabileceği endişeleri altın fiyatları için baskılayıcı olurken, küresel düzeyde artan enflasyon ise altın için destekleyici unsur olarak dikkat çekiyor. Altın gram fiyatı yurt içinde 839 TL'yi görerek tarihi zirvesini yeniledi. Bunun yanında Kapalıçarşı'da çeyrek, yarım, tam altın ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

Öte yandan bugün açıklanacak Fed'in faiz kararı ve sonrasında gelecek açıklamalar altın piyasası için önemli olacak.

Altın fiyatları için son dakika gelişmeleri, canlı rakamlar ve haberin devamında!

ABD'de açıklanan yüzde 6,8'lik yıllık enflasyon son 39 yılın en yükseği olarak dikkat çekti. Normal şartlarda bu rakamın enflasyondan korunma aracı altın için destekleyici olması beklenirken, Fed'in beklenenden önce faiz artırım kararı verebileceği endişesi altın fiyatları için baskılayıcı oldu.

ABD'de açıklanan 39 yılın en yüksek enflasyon rakamları 2022 yılında faiz artırım beklentisini artırdı. Bu durum dolar endeksine destek olurken, ons altın fiyatları için baskı yaratan ana unsur oldu.

Altın yatırımcılarının gözü kulağı bugün saat 21:00'de açıklanacak Fed'in faiz kararında olacak.

Analistler, ons altın fiyatı için 1.755 doların destek, 1.792 dolar düzeyinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.

ONS ALTIN FİYATI GRAM ALTIN İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

Yurt içinde gram altın fiyatlamasında önemli olan ons tarafı yerli yatırımcıların radarında bulunuyor.

Ons altın son dönemde varlık alım sürecinde azalım sürecine giren Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları, beklenenden önce faiz artırımı olabileceğinin sinyalini verdi. Bu durum ons altın fiyatı için baskılayıcı olan yegane unsur olarak dikkat çekti.

Son açıklanan ABD enflasyon verisinin yüzde 6,8 ile 39 yılın zirvesine çıkması bu ihtimali daha da güçlendirdi.

ALTIN GRAM FİYATI 2021'DE 70'İN ÜZERİNDE KAZANDIRARAK YATIRIMCISINI SEVİNDİRDİ

Gram altın fiyatları yeni haftada 808 lira düzeyine kadar tırmanarak yeni rekorunu kırdı. 2021 yılına 454 liradan başlayan gram altın fiyatları 839 lira zirve seviyesi dikkate alındığında yatırımcısına yüzde 84'ün üzerinde kazanç sağladı.

Kasım ayındaki rakamlarla hesaplandığında gram altın yüzde 40'ın üzerinde yükseliş kaydederek yatırımcısını sevindirdi. Eylül ayındaki yükseliş trendi dikkate alındığında ise gram altın 356 TL birden yükselerek yatırımcısında yüzde 74'ün üzerinde kazandırdı. Ons altın tarafında ise yılbaşından buna kayıp yaklaşık 140 dolar olarak dikkat çekiyor.

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL OLDU?

"Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek" soruları altın yatırımcısının gündeminde sıcaklığını artırdı. 15 Aralık 2021 tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar kaç TL? Bu hafta altın fiyatları ne kadar olacak? İşte canlı altın fiyatı ve en güncel rakamlar...

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ALIŞ (TL) 1.319,00

SATIŞ (TL) 1.353,00

CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

15 ARALIK 2021 GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? CANLI ALTIN FİYATLARI...

ALIŞ (TL) 829,19

SATIŞ (TL) 829,36

CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?

ALIŞ (TL) 5.268,00

SATIŞ (TL) 5.384,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

KAPALIÇARŞI'DA KUYUMCULARDA YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

ALIŞ (TL) 2.633,00

SATIŞ (TL) 2.712,00

CANLI YARIM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ...

1 ATA ALTIN FİYATI - 1 ATA LİRA BUGÜN NE KADAR OLDU?

ALIŞ (TL) 5.518,00

SATIŞ (TL) 5.603,00

CANLI ATA ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

CANLI 22 AYAR BİLEZİK FİYATI KUYUMCULARDA NE KADAR, KAÇ TL?

ALIŞ (TL) 753,27

SATIŞ (TL) 764,34

CANLI 22 AYAR BİLEK FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ...

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Altın gram fiyatı için YENİ TARİHİ ZİRVE: Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 15 Aralık bugün ne kadar, kaç TL oldu?
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