Borsa İstanbul’da tüm zamanların rekoru! BIST 100’de seri sürüyor

Fed'in faiz oranlarında bir değişikliğe gitmesinin beklenmediğini, ancak yaklaşık 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşan enflasyon ve rekor seviyedeki üretici fiyatları karşısında bankanın geçen ay açıkladığı tahvil alımlarının azaltılmasını hızlandırabileceğini belirten analistler, karar sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın şahin tutumunu sürdürüp sürdürmeyeceği ve 2022 faiz patikasına dair vereceği mesajların kritik olacağını ifade etti.