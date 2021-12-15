COVID-19 aşıları ek doz olmaz ise Omicron’a karşı etkisiz kalabilir

ABD'de Massachusetts General Hospital (MGH), Harvard ve MIT üniversiteleri tarafından ortaklaşa yapılan bir çalışma, COVID-19'a karşı kullanımına ABD'de onay verilmiş 3 aşının da Omicron varyantına karşı ciddi şekilde az koruma sağladıklarını ortaya koydu.



Ancak yapılan çalışma, ek doz uygulanması halinde aşıların koruma seviyelerinin büyük bölümünü geri kazanabildiklerini de gösterdi.



Moderna, Johnson & Johnson ve Pfizer-BioNTech aşılarının incelendiği çalışma, Omicron karşısında 3 aşının da antikor üretimlerinin "düşük-yok" arasında olduğunu gösterdi.



Ancak ek doz aşı uygulanmış kişilerin kan örnekleri üzerinde yapılan çalışma, Omicron varyantını etkisiz hale getirecek antikor seviyesine ulaşılabildiğini ortaya koydu.



Bilim insanları ayrıca, Omicron'un önceki varyantlara göre daha bulaşıcı olduğunu, Delta varyantına göre iki kat bulaşıcı olduğunu ve Omicron'un yakın zamanda Delta varyantını geçerek hakim varyant haline gelebileceğini de belirttiler.