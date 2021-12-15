İngiltere’de enflasyon 10 yılın en yüksek seviyesine çıktı

Ekim ayında tüketici fiyatları yıllık yüzde 4,2 yükselmişti. Ekonomistler Kasım ayında yıllık enflasyonun yüzde 4,7 olmasını bekliyorlardı.

IMF dün yayınladığı raporda İngiltere'de enflasyonun 2022 ikinci çeyrekte yüzde 5,5 ile 30 yılın en yüksek seviyesine çıkacağını öngörmüştü.

Kasım ayında ingiltere'de enerji, gıda, alkol ve tütün hariç tutularak hesaplanan çekirdek TÜFE yıllık yüzde 4,0 arttı. Kasım ayında yaşanan bu artış, 1982 yılından bu yana görülen en büyük yükseliş oldu. Ekim ayında çekirdek TÜFE yıllık yüzde 3,4 seviyesinde gerçekleşmişti