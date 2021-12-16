Haberler Apara Altın fiyatları YENİ ZİRVESİNE TIRMANDI! Altın gram fiyatı yükselecek mi düşecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 16 Aralık bugün ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 16.12.2021 11:54 Son Güncelleme: 16.12.2021 11:55

Altın fiyatları YENİ ZİRVESİNE TIRMANDI! Altın gram fiyatı yükselecek mi düşecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 16 Aralık bugün ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatları YENİ ZİRVESİNE TIRMANDI! Altın gram fiyatı yükselecek mi düşecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 16 Aralık bugün ne kadar, kaç TL oldu?

Altın gram fiyatı 875 TL’yi görerek yeni rekorunu tazeledi. Altın fiyatları Eylül ayında başlayan yükseliş trendini sürdürüyor. Ons altın fiyatı ve dolar kuru ile yön bulan gram altın fiyatları 2021 yılı başından bu yana yüzde 90’ın üzerinde getiri sağladı. Öte yandan ons altın fiyatı için kritik olan Fed faiz kararını açıkladı. Yatırımcılar, ‘Altın kuru ne kadar oldu, gram altın bugün kaç TL, altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi’ sorularına odaklandı. Kapalıçarşı’da çeyrek altın 1.420 TL’nin üzerinde, Cumhuriyet altını ise 5.650 TL düzeyinde işlem görüyor. İşte son dakika altın fiyatları gelişmeleri ile beraber canlı altın fiyatları ve analistlerin öngördüğü önemli teknik direnç-destek seviyeleri…

Altın fiyatları için kritik olacak Fed'in faiz kararı belli oldu. Fed, faizi değiştirmezken varlık alımlarının azaltılma sürecini hızlandırdı. Ons altın fiyatı 1750 dolar seviyesiyle dip yapmasının ardından kararın ardından 1785 dolara yükseldi. Altın gram fiyatı bilindiği üzere dolar kuru ve ons altın fiyatı ile yön buluyor. Bunun yanında Kapalıçarşı'da çeyrek, yarım, tam altın ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

Altın fiyatları için son dakika gelişmeleri, canlı rakamlar ve haberin devamında!

ABD'de açıklanan yüzde 6,8'lik yıllık enflasyon son 39 yılın en yükseği olarak dikkat çekti. Normal şartlarda bu rakamın enflasyondan korunma aracı altın için destekleyici olması beklenirken, Fed'in beklenenden önce faiz artırım kararı verebileceği endişesi altın fiyatları için baskılayıcı oldu.

ABD'de açıklanan 39 yılın en yüksek enflasyon rakamları 2022 yılında faiz artırım beklentisini artırdı. Bu durum dolar endeksine destek olurken, ons altın fiyatları için baskı yaratan ana unsur oldu.

FED FAİZ KARARINI AÇIKLADI

Altın yatırımcılarının gözü kulağı Fed'in faiz kararındaydı. Fed faizlerde beklendiği gibi bir değişikliğe gitmezken, varlık alımlarının azaltılma sürecini hızlandırdı. Fed'den beklentiler doğrulsunda gelen bu hareket sonrası ons altın fiyatı 1750-1790 dolar bandı arasındaki hareketini sürdürdü.

Analistler, ons altın fiyatı için 1.755 doların destek, 1.792 dolar düzeyinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.

ONS ALTIN FİYATI GRAM ALTIN İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

Yurt içinde gram altın fiyatlamasında önemli olan ons tarafı yerli yatırımcıların radarında bulunuyor.

Ons altın son dönemde varlık alım sürecinde azalım sürecine giren Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları, beklenenden önce faiz artırımı olabileceğinin sinyalini verdi. Bu durum ons altın fiyatı için baskılayıcı olan yegane unsur olarak dikkat çekti.

Son açıklanan ABD enflasyon verisinin yüzde 6,8 ile 39 yılın zirvesine çıkması bu ihtimali daha da güçlendirdi.

ALTIN GRAM FİYATI 2021'DE 70'İN ÜZERİNDE KAZANDIRARAK YATIRIMCISINI SEVİNDİRDİ

Gram altın fiyatları yeni haftada 808 lira düzeyine kadar tırmanarak yeni rekorunu kırdı. 2021 yılına 454 liradan başlayan gram altın fiyatları 839 lira zirve seviyesi dikkate alındığında yatırımcısına yüzde 90'ın üzerinde kazanç sağladı.

Kasım ayındaki rakamlarla hesaplandığında gram altın yüzde 40'ın üzerinde yükseliş kaydederek yatırımcısını sevindirdi. Eylül ayındaki yükseliş trendi dikkate alındığında ise gram altın 395 TL birden yükselerek yatırımcısında yüzde 82'nin üzerinde kazandırdı. Ons altın tarafında ise yılbaşından buna kayıp yaklaşık 120 dolar olarak dikkat çekiyor.

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL OLDU?

"Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek" soruları altın yatırımcısının gündeminde sıcaklığını artırdı. 16 Aralık 2021 tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar kaç TL? Bu hafta altın fiyatları ne kadar olacak? İşte canlı altın fiyatı ve en güncel rakamlar...

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ALIŞ (TL) 1.392,00

SATIŞ (TL) 1.422,00

CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

16 ARALIK 2021 GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? CANLI ALTIN FİYATLARI...

ALIŞ (TL) 873,33

SATIŞ (TL) 873,49

CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?

ALIŞ (TL) 5.567,00

SATIŞ (TL) 5.667,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

KAPALIÇARŞI'DA KUYUMCULARDA YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

ALIŞ (TL) 2.784,00

SATIŞ (TL) 2.852,00

CANLI YARIM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ...

1 ATA ALTIN FİYATI - 1 ATA LİRA BUGÜN NE KADAR OLDU?

ALIŞ (TL) 5.816,00

SATIŞ (TL) 5.886,00

CANLI ATA ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

CANLI 22 AYAR BİLEZİK FİYATI KUYUMCULARDA NE KADAR, KAÇ TL?

ALIŞ (TL) 795,01

SATIŞ (TL) 809,92

CANLI 22 AYAR BİLEK FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ...

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Altın fiyatları YENİ ZİRVESİNE TIRMANDI! Altın gram fiyatı yükselecek mi düşecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 16 Aralık bugün ne kadar, kaç TL oldu?
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