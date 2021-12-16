Altın fiyatları YENİ ZİRVESİNE TIRMANDI! Altın gram fiyatı yükselecek mi düşecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 16 Aralık bugün ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatları için kritik olacak Fed'in faiz kararı belli oldu. Fed, faizi değiştirmezken varlık alımlarının azaltılma sürecini hızlandırdı. Ons altın fiyatı 1750 dolar seviyesiyle dip yapmasının ardından kararın ardından 1785 dolara yükseldi. Altın gram fiyatı bilindiği üzere dolar kuru ve ons altın fiyatı ile yön buluyor. Bunun yanında Kapalıçarşı'da çeyrek, yarım, tam altın ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.
Altın fiyatları için son dakika gelişmeleri, canlı rakamlar ve haberin devamında!
ABD'de açıklanan yüzde 6,8'lik yıllık enflasyon son 39 yılın en yükseği olarak dikkat çekti. Normal şartlarda bu rakamın enflasyondan korunma aracı altın için destekleyici olması beklenirken, Fed'in beklenenden önce faiz artırım kararı verebileceği endişesi altın fiyatları için baskılayıcı oldu.
ABD'de açıklanan 39 yılın en yüksek enflasyon rakamları 2022 yılında faiz artırım beklentisini artırdı. Bu durum dolar endeksine destek olurken, ons altın fiyatları için baskı yaratan ana unsur oldu.
FED FAİZ KARARINI AÇIKLADI
Altın yatırımcılarının gözü kulağı Fed'in faiz kararındaydı. Fed faizlerde beklendiği gibi bir değişikliğe gitmezken, varlık alımlarının azaltılma sürecini hızlandırdı. Fed'den beklentiler doğrulsunda gelen bu hareket sonrası ons altın fiyatı 1750-1790 dolar bandı arasındaki hareketini sürdürdü.
Analistler, ons altın fiyatı için 1.755 doların destek, 1.792 dolar düzeyinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.
ONS ALTIN FİYATI GRAM ALTIN İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?
Yurt içinde gram altın fiyatlamasında önemli olan ons tarafı yerli yatırımcıların radarında bulunuyor.
Ons altın son dönemde varlık alım sürecinde azalım sürecine giren Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları, beklenenden önce faiz artırımı olabileceğinin sinyalini verdi. Bu durum ons altın fiyatı için baskılayıcı olan yegane unsur olarak dikkat çekti.
Son açıklanan ABD enflasyon verisinin yüzde 6,8 ile 39 yılın zirvesine çıkması bu ihtimali daha da güçlendirdi.
ALTIN GRAM FİYATI 2021'DE 70'İN ÜZERİNDE KAZANDIRARAK YATIRIMCISINI SEVİNDİRDİ
Gram altın fiyatları yeni haftada 808 lira düzeyine kadar tırmanarak yeni rekorunu kırdı. 2021 yılına 454 liradan başlayan gram altın fiyatları 839 lira zirve seviyesi dikkate alındığında yatırımcısına yüzde 90'ın üzerinde kazanç sağladı.
Kasım ayındaki rakamlarla hesaplandığında gram altın yüzde 40'ın üzerinde yükseliş kaydederek yatırımcısını sevindirdi. Eylül ayındaki yükseliş trendi dikkate alındığında ise gram altın 395 TL birden yükselerek yatırımcısında yüzde 82'nin üzerinde kazandırdı. Ons altın tarafında ise yılbaşından buna kayıp yaklaşık 120 dolar olarak dikkat çekiyor.
ÇEYREK ALTIN KAÇ TL OLDU?
"Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek" soruları altın yatırımcısının gündeminde sıcaklığını artırdı. 16 Aralık 2021 tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar kaç TL? Bu hafta altın fiyatları ne kadar olacak? İşte canlı altın fiyatı ve en güncel rakamlar...
ÇEYREK ALTIN FİYATI
ALIŞ (TL) 1.392,00
SATIŞ (TL) 1.422,00
16 ARALIK 2021 GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? CANLI ALTIN FİYATLARI...
ALIŞ (TL) 873,33
SATIŞ (TL) 873,49
CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?
ALIŞ (TL) 5.567,00
SATIŞ (TL) 5.667,00
KAPALIÇARŞI'DA KUYUMCULARDA YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?
ALIŞ (TL) 2.784,00
SATIŞ (TL) 2.852,00
1 ATA ALTIN FİYATI - 1 ATA LİRA BUGÜN NE KADAR OLDU?
ALIŞ (TL) 5.816,00
SATIŞ (TL) 5.886,00
CANLI 22 AYAR BİLEZİK FİYATI KUYUMCULARDA NE KADAR, KAÇ TL?
ALIŞ (TL) 795,01
SATIŞ (TL) 809,92