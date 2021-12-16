Altın fiyatları YENİ ZİRVESİNE TIRMANDI! Altın gram fiyatı yükselecek mi düşecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 16 Aralık bugün ne kadar, kaç TL oldu?

ABD'de açıklanan yüzde 6,8'lik yıllık enflasyon son 39 yılın en yükseği olarak dikkat çekti. Normal şartlarda bu rakamın enflasyondan korunma aracı altın için destekleyici olması beklenirken, Fed'in beklenenden önce faiz artırım kararı verebileceği endişesi altın fiyatları için baskılayıcı oldu.

ABD'de açıklanan 39 yılın en yüksek enflasyon rakamları 2022 yılında faiz artırım beklentisini artırdı. Bu durum dolar endeksine destek olurken, ons altın fiyatları için baskı yaratan ana unsur oldu.

FED FAİZ KARARINI AÇIKLADI

Altın yatırımcılarının gözü kulağı Fed'in faiz kararındaydı. Fed faizlerde beklendiği gibi bir değişikliğe gitmezken, varlık alımlarının azaltılma sürecini hızlandırdı. Fed'den beklentiler doğrulsunda gelen bu hareket sonrası ons altın fiyatı 1750-1790 dolar bandı arasındaki hareketini sürdürdü.

Analistler, ons altın fiyatı için 1.755 doların destek, 1.792 dolar düzeyinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.