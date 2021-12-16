Haberler Apara SON DAKİKA | BDDK'dan flaş kredi açıklaması! 'Gerekli idari işlemler yapılacak'
Giriş Tarihi: 16.12.2021 14:32 Son Güncelleme: 16.12.2021 14:37

SON DAKİKA | BDDK'dan flaş kredi açıklaması! 'Gerekli idari işlemler yapılacak'

SON DAKİKA | BDDK’dan flaş kredi açıklaması! ’Gerekli idari işlemler yapılacak’

Son dakika haberi...Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) dikkat çeken kredi açıklaması geldi. Buna göre BDDK bireysel veya tüzel müşterilere Türk Lirası cinsinden kullandırılan kredilerin amacına aykırı işlemlere konu edilmemesine yönelik gerekli kontrollerin sağlanması için talimat verildiği bildirdi.

Son dakika haberler... Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, bireysel veya tüzel müşterilere Türk lirası cinsinden kullandırılan kredilerin amacına aykırı işlemlere konu edilmemesine yönelik gerekli kontrollerin azami seviyede oluşturulması konusunda uyarıda bulundu.

SON DAKİKA HABERİ | BDDK: VERİLEN KREDİLER AMACINA UYGUN KULLANILMALI

BDDK'dan yapılan açıklamada, bireysel veya tüzel müşterilere Türk lirası cinsinden kullandırılan kredilerin amacına aykırı işlemlere konu edilmemesine yönelik gerekli kontrollerin azami seviyede oluşturulması hususunda Kurum'un gözetim ve denetimi altındaki kuruluşları talimatlandırdığı bildirildi.

"AYKIRILIK DURUMUNDA GEREKLİ İDARİ İŞLEMLER YAPILACAK"

Söz konusu talimatlar kapsamında gerekli inceleme ve değerlendirmelerin devam ettiği aktarılan açıklamada, tespit edilen aykırılıklar hakkında gerekli idari işlemlerin tesis edildiği ifade edildi.

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SON DAKİKA | BDDK'dan flaş kredi açıklaması! 'Gerekli idari işlemler yapılacak'
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