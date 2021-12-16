SON DAKİKA | BDDK’dan flaş kredi açıklaması! ’Gerekli idari işlemler yapılacak’

SON DAKİKA HABERİ | BDDK: VERİLEN KREDİLER AMACINA UYGUN KULLANILMALI

BDDK'dan yapılan açıklamada, bireysel veya tüzel müşterilere Türk lirası cinsinden kullandırılan kredilerin amacına aykırı işlemlere konu edilmemesine yönelik gerekli kontrollerin azami seviyede oluşturulması hususunda Kurum'un gözetim ve denetimi altındaki kuruluşları talimatlandırdığı bildirildi.