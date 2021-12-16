SIKI PARA POLİTİKASI SİNYALİ GELDİ! VARLIK ALIMLARININ AZALTILMASI HIZLANDI

Varlık alımlarını azaltma hızının aylık 15 milyar dolardan 30 milyar dolara çıkarılacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydAedildi:

"Enflasyon gelişmeleri ve iş gücü piyasasındaki daha fazla iyileşme ışığında, Komite, net varlık alımlarının aylık hızını hazine tahvilleri için 20 milyar dolar ve ipoteğe dayalı menkul kıymetler için 10 milyar dolar düşürmeye karar verdi. Ocak ayından itibaren Komite, hazine tahvillerini ayda en az 40 milyar dolar ve ipoteğe dayalı menkul kıymetleri ayda en az 20 milyar dolar artıracak."