Haberler Apara ECB üyesi Holzmann: Enflasyon beklendiği gibi düşmez ise politikamızı ayarlamaya hazırız
Giriş Tarihi: 20.12.2021 13:15 Son Güncelleme: 20.12.2021 13:55

ECB üyesi Holzmann: Enflasyon beklendiği gibi düşmez ise politikamızı ayarlamaya hazırız

ECB üyesi Holzmann: Enflasyon beklendiği gibi düşmez ise politikamızı ayarlamaya hazırız

Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyesi ve Avusturya Merkez Bankası Başkanı Robert Holzmann, enflasyonun gelecek yıl beklendiği gibi düşmemesi halinde, ECB'nin para politikasını buna göre hızla ayarlayabilecek durumda olduğunu söyledi.

Holzmann, enflasyonun gelecek yıl beklendiği gibi düşmemesi halinde, ECB'nin para politikasını buna göre hızla ayarlayabilecek durumda olduğunu söyledi.

"Enflasyonun cari tahminlerden daha yüksek gelmesi yönünde bir tehlike bulunduğunun işaretleri var" diye konuşan Holzmann, "Ancak ECB'nin enflasyonun gelecek yıl nereye gittiğini gördüğünde bir değerlendirmeleri çok çabuk şekilde kontrol altına alması mümkün olacak" dedi.

Holzmann, "Eğer keskin bir düşüş olmaz ise, mevkidaşlarım kesinlikle pozisyonlarını gözden geçirecekler ve para politikamızı değiştireceğiz" diye konuştu.

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ECB üyesi Holzmann: Enflasyon beklendiği gibi düşmez ise politikamızı ayarlamaya hazırız
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