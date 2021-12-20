Petrol fiyatları Omicron varyantı ile geriliyor

Hollanda'nın Ocak ayına kadar tam kapanmaya gitmesi, İngiltere'nin yeni sınırlamalar getirmeyi tartışması petrol talebine yönelik endişeler yarattı.



Bu endişelere bağlı olarak bu sabah ICE'de Şubat vadeli Brent petrolünün varil fiyatı 71,47 dolar seviyesine kadar geriledi ve şu sıralarda Cuma gününe göre 1,99 dolar düşüşle 71,53 dolar/varil seviyesinde.



NYMEX'de Ocak vadeli Batı Teksas petrolünün varil fiyatı da 2,09 dolar kayıpla 68,77 dolar/varil seviyesini gördü.



Analistler, Omicron varyantına karşı alınmakta olan tedbirlerin ekonomik aktivitede toparlanmayı rayından çıkaracağı korkularının fiyatlanmakta olduğunu ifade ediyorlar.



Brent petrolünde ilk destek seviyesini 70,87 dolar/varil olarak gösteren analistler, buranın aşağı kırılması halinde 69,24 dolar/varile doğru geri çekilmenin devam edeceğini öngörüyorlar.