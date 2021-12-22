Haberler Apara Morgan Stanley, Çin ekonomisinin 2022'de yüzde 5,5 büyümesini bekliyor
Giriş Tarihi: 22.12.2021 09:48

Morgan Stanley, Çin ekonomisinin 2022'de yüzde 5,5 büyümesini bekliyor

Morgan Stanley, Çin ekonomisinin 2022’de yüzde 5,5 büyümesini bekliyor

Çin Merkez Bankası'nın ekonomide yavaşlamanın önüne geçmek için para politikasını gevşetmeye yöneldiğine işaret eden Morgan Stanley Çin ekonomisinin 20202 yılında yüzde 5,5 büyüyeceğini tahmin etti.

Mogan Stanley'in Çin baş ekonomisti Robin Xing yaptığı açıklamada, 2022 yılında için büyüme tahminlerinin yüzde 5,2 olan piyasa ortalamasının üzerinde olduğuna işaret etti ve "Çin'in büyümesinde 2022 yılının başlarından itibaren yukarı yönlü bir hareket göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Robing Xing, Çinli yöneticilerin ekonomik kalkınmanın karşı karşıya olduğu talep daralması, arz şoku ve zayıf beklentiler baskılarının ve özel sektörün canlandırılması, Çin'in büyüme görünümüne piyasa güveninin artırılması gerektiğinin bilincine vardıklarını vurguladı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Morgan Stanley, Çin ekonomisinin 2022'de yüzde 5,5 büyümesini bekliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA