Morgan Stanley, Çin ekonomisinin 2022’de yüzde 5,5 büyümesini bekliyor

Mogan Stanley'in Çin baş ekonomisti Robin Xing yaptığı açıklamada, 2022 yılında için büyüme tahminlerinin yüzde 5,2 olan piyasa ortalamasının üzerinde olduğuna işaret etti ve "Çin'in büyümesinde 2022 yılının başlarından itibaren yukarı yönlü bir hareket göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Robing Xing, Çinli yöneticilerin ekonomik kalkınmanın karşı karşıya olduğu talep daralması, arz şoku ve zayıf beklentiler baskılarının ve özel sektörün canlandırılması, Çin'in büyüme görünümüne piyasa güveninin artırılması gerektiğinin bilincine vardıklarını vurguladı.